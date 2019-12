Il set di 6 creme marcato Scobuty, per mani a prova di freddo!

In inverno, è importantissimo ricorrere ai giusti prodotti per proteggere la pelle dal freddo, in particolar modo quella del viso e delle mani.

Il set di Scobuty si compone di 6 diverse creme a rapido assorbimento e specifiche per il trattamento di mani secche, irritate, screpolate. Nutrienti, idratanti, emollienti e nutritive, queste creme sono adatte anche alla pelle sensibile e sono ideali per l'uso quotidiano; inoltre, idratano efficacemente per 24 ore, non ungono e si assorbono facilmente.

All'interno del set troverai 6 tubetti da 30g di crema per le mani ai seguenti gusti:

1 crema mani all'avocado

all'avocado 1 crema mani al latte

al latte 1 crema mani al miele

al miele 1 crema mani alla rosa

alla rosa 1 crema mani ai fiori di ciliegio

ai fiori di ciliegio 1 crema mani al burro di karitè

Prodotte con ingredienti di qualità, studiati e selezionati per idratare le mani rendendole morbide e nutrite, le creme del set di Scobuty hanno un buonissimo profumo e il loro formato permette di portarle comodamente sempre con sé: provale subito!

