Homedics, il set definitivo per manicure e pedicure fai da te

Prendersi cura di sé e riservarsi del tempo è fondamentale, e può essere anche molto rilassante: ad esempio, ci si può dedicare ad una bella manicure o pedicure, magari la sera dopo cena, stando comode davanti alla TV o ascoltando buona musica.

Riuscire a fare una manicure e una pedicure perfette a casa propria è infatti facile e rilassante, non richiede molto tempo, soprattutto se si utilizzano gli strumenti migliori, e ti permette di essere sempre curata risparmiando tempo e denaro.

Il set per manicure e pedicure di Homedics è il più acquistato dagli utenti Amazon perché è un prodotto di qualità molto completo, facile da usare ed esteticamente piacevole. Il set si distingue anche per le dimensioni compatte: tutti gli 11 accessori, utilizzabili sia per la manicure che per la pedicure, sono infatti alloggiati in un unico contenitore, nella cui parte posteriore è presente anche una vaschetta dove versare l'acqua, per ammorbidire unghie e cuticole prima della manicure e con funzione idromassaggio; in più, questo contenitore ha una ventola integrata per asciugare lo smalto, con 2 velocità di rotazione bidirezionali.

Gli 11 accessori, resistenti e di qualità, comprendono: 2 dischi modellanti, uno a grana grossa e uno a grana fine, 2 accessori per la rimozione della pelle secca, uno a grana grossa e uno a grana fine, 2 dischi lucidanti, uno con punta levigante spessa e uno fine, una punta con testa curva, un cono a grana fine, una spazzolina, una testina e un bastoncino per le cuticole.





Ideale anche come idea regalo, il set per manicure e pedicure di Homedics è quindi un prodotto di ottima qualità, facile da usare, completo e compatto: provalo subito e non potrai più farne a meno!

