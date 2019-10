Il rullo di giada, un accessorio prodigioso per il massaggio al viso

Il rullo di giada è un accessorio di bellezza che che rende la pelle del viso morbida, giovane e levigata; ormai parte integrante della skincare quotidiana delle star più famose, questo beauty tool ha in realtà una tradizione molto antica, venendo utilizzato già nel settimo secolo dalle nobili donne orientali per mantenere una pelle luminosa e tenere a bada le rughe.

Pietra della famiglia dei silicati, la giada, secondo la medicina cinese, ha proprietà calmanti, soprattutto nei confronti del cuore, ed era anche utilizzata per realizzare alcuni oggetti sacri, in onora degli spiriti del cielo e della terra. In ambito cosmetico, invece, è un ottimo mezzo per veicolare i prodotti sulla pelle e, grazie al massaggio Gua Sha, per tonificarla e liftarla. Il rullo di giada è quindi un vero e proprio alleato di bellezza: grazie alla pressione che esercita, tonifica i muscoli di viso e collo, riduce il gonfiore sotto gli occhi, stimola il drenaggio linfatico e rende la pelle più elastica, distendendo le rughette del volto.

Il set di Ldreamam è realizzato con materiali di qualità ed è un prodotto completo e di facile utilizzo; al suo interno troverai un "raschietto" (un rullo a forma di pesciolino) e un rullo con due teste di dimensioni diverse, così da poter essere applicato facilmente sia sul viso che sul resto del corpo.

Il raschietto può essere raffreddato in frigorifero o riscaldato in acqua calda per realizzare diversi tipi di massaggio, e può essere utilizzato più volte a settimana per 10-15 minuti; il rullo invece può essere utilizzato sul viso, intorno alla bocca, al naso e agli occhi, ma anche sulle guance, sul collo, sulle mascelle e sulla fronte. Inoltre, può essere utilizzato anche per massaggiare la schiena, i piedi, le gambe, le braccia e il cuoio capelluto, ed ha anche un forte effetto rilassante. Il massaggio generato dallo scorrimento dei rulli e dei raschietti stimola la micro-circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico, ottimizzando la produzione di collagene, per una pelle più elastica e tonica.

Come usarlo? Dopo aver lavato e asciugato accuratamente il viso, applica la tua crema da notte e, creando un angolo di 15 gradi, appoggia il rullo sulla pelle e direzionalo dal centro del viso verso l'attaccatura dei capelli, poi verso il collo. Usa movimenti verso l'alto per spostare il rullo di giada delicatamente sulla fronte, sulle guance e intorno alla zona delle labbra. Terminato il massaggio, puoi passare alla zona del collo, partendo da sotto il mento. Puoi eseguire questo massaggio 3 volte a settimana, per 10-15 minuti.

Realizzato in giada naturale, il rullo di Ldreamam è facile da usare, pratico e maneggevole, ed è in vendita su Amazon.it a soli 11,04 €!

