Set di 4 smalti soak off, 1 base e 2 top coat marcato Elite99: il più apprezzato

Lo smalto soak off è una via di mezzo tra il semipermanente e la ricostruzione in gel: veloce, pratico e a lunga durata, si rimuove facilmente e protegge le unghie. È molto morbido, ma più denso e spesso rispetto allo smalto classico, e per rimuoverlo basterà utilizzare un solvente specifico.

Il set di Elite99 presenta 4 smalti soak off in diversi colori (bianco, rosso, nero e rosa), 1 base, da applicare prima dello smalto, e 2 top coat (matte e lucid), da applicare dopo la seconda passata di smalto.



Facili da stendere, questi smalti si applicano come uno smalto classico: basterà stenderli accuratamente, fissarli sotto la lampada uv o a led, e il gioco è fatto (ti consiglio però di stenderlo sempre anche una seconda volta).

Grazie ai colori brillanti, alla lunga tenuta (fino a 3/4 settimane) e all’ottimo rapporto qualità/prezzo, il set di smalti marcato Elite99 è tra i più apprezzati dagli utenti Amazon: acquistalo anche tu all’incredibile prezzo di 13,49 €!

