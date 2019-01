Shampoo antiforfora, cosa c'è da sapere e quale scegliere

Tante volte ti è capitato di fare espressioni disgustate di fronte a quella 'polverina bianca' posata sulle spalle del tipo o della tipa davanti a te, sull'autobus, sulla metro, in ufficio, in fila al supermercato. Ma oggi quella terribile polverina ha colpito anche te. Il suo nome è meglio noto come forfora e sconfiggerla è un'ardua impresa per molti.

Forfora, come eliminarla

Le cause che portano alla comparsa della forfora sono differenti. La cute grassa è una di queste, ma contribuiscono alla sua formazione anche stress, una cattiva alimentazione, una cattiva igiene (eccessiva o scarsa), dermatiti e utilizzo di prodotti per il cuoio capelluto sbagliati, magari non adatti al proprio tipo di capello o eccessivamente aggressivi. Fatto sta che, una volta giunta sulla propria testa, l'obiettivo è uno soltanto: eliminarla al più presto. Come? L'utilizzo di uno shampoo antiforfora è, senza alcun dubbio, il primo step.

Per questo abbiamo selezionato 5 shampoo antiforfora facilmente reperibili nei supermercati e online con i quali iniziare a combattere la forfora. Eccoli:

1. Head & Shoulders

Iniziamo con una marca molto nota e spesso pubblicizzata anche in tv: la Head & Shoulders. Un'azienda nota nella preparazione di shampoo antiforfora. Grazie alla formula a tripla azione, lo shampoo di questa marca elimina secchezza e prurito, agisce in profondità, idrata la pelle e agisce anche sui capelli colorati e trattati. Non solo: lo shampoo antiforfora Head & Shoulders è disponibile anche nella versione 'shampoo + balsamo 2 in 1' soluzione ottima per chi ad esempio fa sport e fa spesso docce fuori casa.

Scopri su Amazon tutte le offerte sugli shampoo antiforfora Head & Shoulders

2. Australian BodyCare 'Hair Clean'

La ditta Australian Bodycare ha ideato una linea di shampoo antiforfora al Tea Tree Oil che ha una forte azione idratante e che protegge capelli e cute. Si tratta di un prodotto capace di rendere i capelli morbdi, luminosi , facili da pettinare e, soprattutto, che elimina la forfora e le cellule morte. Lo shampoo antiforfora di Australian BodyCare è ideale per tutte le età, sia per uomini che per donne.

Scopri come acquistare su Amazon lo shampoo 'Hair Clean' di Australian BodyCare

3. Sporax shampoo antiforfora (per forfora secca e grassa)

Forse non tutti sanno che esistono due tipi di forfora: quella grassa (che resta attaccata al cuoio capelluto) e quella secca (che invece si stacca e si posa sulle spalle). Lo shampoo Sporax antiforfora è in grado di intervenire su entrambe. Si tratta di un prodotto ultra-delicato consigliato sia per adulti che per bambini.

Scopri qui come acquistarlo su Amazon

4. Restivoil, olio shampoo antiforfora

Un olio shampoo antiforfora pensato anche per le cuti più sensibili. Caratterizzato dai suoi componenti specifici (U.S, arginato e Piroctone olamina, Restivoil Complex è capace di intervenire anche sulla forfora più ostinata. Si distribuisce bene, lascia una piacevole sensazione sul capo, è privo di agenti schiumogeni aggressivi ed è adeguato sia per capelli secchi che per quelli grassi.

Scopri come acquistare Restivoil Complex su Amazon

5. Shampoo Vichy antiforfora capelli grassi

Un prodotto della Vichy appositamente creato per chi vuole combattere la forfora e ha una cute particolarmente grassa. E' un prodotto delicato, pensato più per le donne, efficace e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Scopri come acquistare lo shampoo Vichy antiforfora su Amazon