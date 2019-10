Attivi Puri, il siero Collistar per la bellezza del seno

Attivi Puri è il siero per la bellezza del seno di Collistar, un prodotto arricchito da collagene e acido ialuronico che tonifica, rassoda e dà compattezza ai tessuti. Questi due preziosi principi attivi sono proposti nella loro forma più pura e nella concentrazione ottimale per garantire la massima efficacia, un'azione mirata ed elevata sicurezza.

Il collagene, vero e proprio sostegno naturale della pelle, aiuta a ricompattare i tessuti cutanei del seno, a combattere la perdita di tono e di elasticità dell’epidermide e a prevenire la formazione di cedimenti e smagliature; l’acido ialuronico, sostanza super idratante per eccellenza, mantiene il seno sodo e levigato grazie all'azione liftante sulla superficie epidermica, ricompattante a livello sia di derma che di epidermide e di stimolazione del metabolismo cellulare cutaneo in profondità.

Questo siero è stato concepito per la bellezza del seno, ma dà ottimi risultati anche come siero viso. Per utilizzarlo al meglio, applica poche gocce di siero sul seno con delicati massaggi circolari, evitando il capezzolo, mentre sul décolleté applica con movimenti dal basso verso l'alto: bastano poche gocce al giorno per risultati rapidi, sicuri e duraturi. Inoltre, sul canale Youtube ufficiale Collistar, troverai diversi video tutorial dal titolo "Tutorial Attivi Puri: il Protocollo di applicazione", con tutti i trucchi e i consigli di utilizzo.

Il siero Attivi Puri di Collistar si presenta in una boccetta di vetro scuro da 50 ml, con erogatore a contagocce, e in forma liquida, leggermente densa e oleosa; ha un profumo molto buono e non unge, l’assorbimento è pressoché immediato e lascia una sensazione fresca ed idratante. Inoltre, è importante ricordare che questo prodotto dà ottimi risultati a lungo termine: non avrai effetti immediati, ma con un utilizzo costante potrai apprezzarne tutti i benefici.

Il siero Attivi Puri di Collistar è quindi un ottimo prodotto per la bellezza del seno, che compatta i tessuti, contrasta e riduce le smagliature, e dona tono ed elasticità al seno. Lo trovi in vendita su Amazon.it a soli 24,33€: provalo subito!

Scopri di più su Amazon.it