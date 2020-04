Siero naturale all'olio di Argan e olio di Cocco, un elisir di bellezza per pelle, capelli e unghie

Il siero di ELbbuB è un ottimo prodotto passepartout, perfetto per nutrire ed idratare la pelle di corpo e viso, mani, piedi, unghie e capelli. Infatti, questo siero sfrutta le proprietà benefiche di due oli vegetali naturali, l'olio di argan e l'olio di cocco.

L'olio di argan è un prodotto fortemente nutriente e idratante: previene le smagliature e migliora l'elasticità della pelle, aiuta a ridurre e assottigliare le rughe, ripara e rigenera la pelle secca, irritata e disidratata e favorisce la produzione di collagene. Perfetto contro i rossori e per dare sollievo dopo le rasature, è ideale per donne e uomini che ricorrono al rasoio per la depilazione, riducendo anche la presenza dei peli incarniti. Inoltre, è un perfetto sebo riduttore, che contrasta l’acne e previene la formazione di punti neri ed inestetismi del viso, nutre e ripara le cuticole ed è un emolliente naturale per unghie fragili, mani e piedi secchi e labbra screpolate.

Infine, l'olio di argan è un vero e proprio toccasana anche per i capelli: le sue proprietà nutrienti e idratanti, infatti, rendono i capelli luminosi, morbidi e setosi, ne contrastano secchezza, effetto crespo e fragilità e prevengono le formazione di doppie punte e forfora.

L’olio di cocco, invece, viene utilizzato nella cura dei capelli come maschera pre shampoo o come balsamo delicato ed è ideale anche per nutrire ed eliminare l'effetto crespo. È un ottimo detergente e idratante per la pelle, svolge un’azione anti-age, aiuta a prevenire le smagliature, lenisce la pelle dopo depilazione e rasatura ed è un efficacissimo struccante. Utilizzato nell’antichissima pratica Ayurvedica dell’oil pulling (risciacqui orali quotidiani di 20 minuti eseguiti con il solo olio di cocco), rende i denti più forti, sani e bianchi. Può essere utilizzato per l’igiene dei neonati, durante il bagnetto, per i capelli o per dermatiti da pannolino, e anche degli animali domestici, per rendere lucido il manto, calmare il prurito, idratare la pelle secca e favorire la cicatrizzazione di piccole ferite.

Privo di additivi chimici o aggressivi, il siero di ELbbuB è realizzato con il 100% di olio di argan e olio di cocco, entrambi puri e naturali, ed è un prodotto vegano, privo di ingredienti di origine animale. Inoltre, ha un ottimo profumo, non unge, si assorbe in fretta ed è delicato e rispettoso anche delle pelli più sensibili.



