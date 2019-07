Siero viso biologico anti-age marcato Flores: il più efficace contro rughe e macchie

Questo anti-age per viso , contorno occhi, collo e décolleté dalla delicata fragranza agli agrumi è composto da ingredienti freschi, biologici , naturali e ricchi di antiossidanti , è formulato per essere assorbito rapidamente ed è indicato per tutti i tipi di pelle , incluse quelle mature, delicate e miste.

Questo siero contrasta efficacemente rughe e macchie della pelle , è interamente realizzato in Italia, contiene ingredienti provenienti da agricoltura biologica certificata (certificato biologico e vegan) e la sua formula è naturalmente priva di parabeni, siliconi, alcol, riempitivi e fragranze artificiali. Inoltre, non è testato sugli animali.