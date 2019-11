Per avere un sguardo da star arriva Kikilash Infinity, il miglior siero per la cura delle ciglia

Il siero ciglia è un prodotto innovativo che ha rivoluzionato il mondo beauty. Di solito, infatti, per avere ciglia lunghe e folte è necessario ricorrere a piega ciglia, primer fissanti e chili di mascara, ma le cose sono cambiate: grazie a questo trattamento beauty otterrai ciglia voluminose e lunghissime senza ricorrere al trucco!



Kikilash Infinity Eyelash Serum è un eccellente siero per ciglia che ne favorisce la crescita, l'allungamento e l'infoltimento in modo naturale.

Questo siero si differenzia innanzitutto per la provenienza degli ingredienti, i quali sono esclusivamente di origine naturale: un booster naturale e puro a base di erbe e totalmente privo di principi attivi contenenti ormoni, parabeni, conservanti, profumi e siliconi. La base naturale al 100% dei principi attivi, arricchita di proteine e cheratina, rafforza le ciglia dalla radice, supportandone la crescita e dando loro molta più luminosità e volume. Inoltre, le ciglia mantengono un aspetto naturale sua durante che dopo l'applicazione del siero.

Il siero per ciglia di Kikilash è molto facile da usare: è sufficiente applicarlo alla sera sulla linea delle ciglia superiori e lasciare che i principi attivi naturali agiscono durante la notte. Dopo circa 4/6 settimane, come promesso, i primi risultati sono evidenti; per ottenere un effetto ottimale però, è importante essere coerenti e costanti nell'applicazione del prodotto, rispettando una routine quotidiana e lasciandolo agire durante la notte.

Questo siero è stato testato dermatologicamente e oftalmologicamente ed è generalmente ben tollerato; inoltre, gli ingredienti naturali aumentano la compatibilità di questo potenziatore ciglia, diminuendo allo stesso tempo la possibilità che causi reazioni allergiche. Tuttavia, reazioni indesiderate o allergie non possono essere completamente escluse, perché il siero per ciglia può funzionare diversamente su ciascuna persona. Se sei soggetto ad allergie o hai la pelle particolarmente sensibile, fai un piccolo test di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Il siero per ciglia Kikilash Infinity è un prodotto eccezionale, che di distingue per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, per gli ottimi risultati e gli ingredienti naturali. Inoltre, la confezione da 3 ml consente un uso regolare del prodotto per circa 3 mesi: provala subito!

Scoprilo su Amazon.it a 34,90€