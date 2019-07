Nodi? Addio! 3 modelli diversi della Tangle Teezer, la spazzola più famosa che districa senza dolore

La Tangle Teezer è un’azienda inglese che nasce nel 2007 grazie ad una brillante idea dello specialista della colorazione Shaun Pulfrey: pensando, infatti, a tutte quelle persone che hanno problemi di nodi, capelli sfibrati o indomabili, il signor Teezer crea una spazzola senza manico, ergonomica, concava e in plastica leggera.

Le Tangle Teezer sono spazzole speciali, in grado di districare i nodi e lucidare i capelli in maniera delicata grazie ai dentini sottili, flessibili e oscillanti. Queste spazzole si avvalgono di una tecnologia brevettata, studiata appositamente per modellare e donare lucentezza sin dalla prima passata: i denti della spazzola si flettono sui nodi districandoli e rendendo i capelli luminosi, senza strapparli, tirarli o creare danni alla cute; in più, ci sono tantissimi modelli tra cui scegliere!

Queste spazzole hanno avuto un successo strepitoso e sono davvero eccezionali: abbiamo quindi selezionato tre modelli, ognuno per un’esigenza diversa, che puoi trovare in vendita su Amazon.it a prezzi eccezionali. Scoprile tutte!



La prima spazzola Tangle Teezer è stata chiamata “The Original”, per distinguerla dalle successive linee. Si tratta di una spazzola concava a due colori, con dentini da un centimetro alternati a quelli da mezzo centimetro, tutti in plastica. Disponibile nella variante nera o blueberry pop (rosa e celeste) questa spazzola è ottima per districare i capelli lisci, lunghi e/o fragili senza spezzarli o danneggiarli; può essere utilizzata sia su capelli bagnati che asciutti, grazie alla forma compatta, può anche essere facilmente trasportata in viaggio.

Scopri di più su Amazon.it



La spazzola Trick & Curly di Tangle Teezer è stata pensata per chi ha i capelli ricci e fitti. Anche questa spazzola è concava ma presenta dei dentini particolari, più spessi e lunghi, proprio per districare i nodi più difficili. La spazzola si può usare anche sui capelli bagnati, e il design ergonomico e antiscivolo la rendono ideale per districante delicatamente i ricci ribelli.

Scopri di più su Amazon.it



La Tangle Teezer Aqua Splash è una spazzola pensata per essere usata sotto la doccia, per distribuire al meglio shampoo, balsamo e maschere senza spezzare o danneggiare i capelli; inoltre, sarai sempre sicura di applicare la giusta quantità di prodotto. Il design è più allungato, quasi cilindrico, con la scocca bianca e la parte interna colorata; la spazzola è disponibile in tre colori: nero, bianco e rosa e bianco e azzurro.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!