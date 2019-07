Specchio per il trucco marcato Weily: quando la tecnologia diventa glam

Per ottenere un make up impeccabile, oltre all'utilizzo di ottimi cosmetici, è necessario munirsi di uno specchio per il trucco adeguato alle proprie esigenze. Lo specchio per il trucco, infatti, può fare davvero la differenza: un buon trucco deve essere assolutamente perfetto ed equilibrato in tutte le parti del viso, e questo accade solo quando abbiamo una visione completa del nostro volto.

Lo specchio per il trucco marcato Weily, a differenza degli specchi classici, ha la particolarità di avere incorporata una luce led, diffusa in modo omogeneo ed uniforme, che permette una visione più completa del viso; la luce si può accendere, spegnere e regolare grazie ad un interruttore touch.

Lo specchio si regge grazie ad una base circolare che presenta uno scomparto, dove riporre trucchi e pennelli, e che può essere rimossa per portare facilmente lo specchio in viaggio o in vacanza; inoltre può essere ruotato fino a 180°.

Presenta quattro specchi diversi, di cui due con capacità di ingrandimento, perfetti per evidenziare i dettagli dell’occhio, della pelle e della bocca che vogliamo truccare, e può essere utilizzato sia con 4 batterie AAA (non incluse) che con il cavo USB incluso nella confezione. È disponibile nei colori bianco e oro rosa.

Puoi acquistare lo specchio da trucco di Weily su Amazon.it a soli 21,99 €.

