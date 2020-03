Struccanti naturali, biologici e vegani Namur: la nostra recensione

Sono ormai lontani i tempi in cui scegliere di utilizzare cosmetici naturali significava spendere un patrimonio per poi doversi accontentare di risultati mediocri. Ad oggi, i prodotti a base naturale e biologica sono pienamente all’altezza di competere con quelli sintetici, e sono sempre più richiesti, grazie alla loro capacità di combinare ottima qualità, rispetto per la pelle e anche per l’ambiente.

Avere cura della propria pelle in maniera sana e attenta è importantissimo: per questo abbiamo scelto di provare gli struccanti di Namur, il brand italiano specializzato esclusivamente nella produzione di struccanti biologici, naturali e cruelty free, certificati Vegan OK e Nickel Tested. Abbiamo provato lo struccante bio 2 in 1 Aqua Shake e il latte detergente bio Creemilk per dieci giorni: ecco come è andata.

Struccanti naturali, biologici e vegani Namur: gli ingredienti

I prodotti Namur, studiati e realizzati in Sicilia, sono arricchiti dall’estratto di una preziosa pianta dalle mille proprietà curative: il fico d’india dell’Etna (opuntia). L’estratto di opuntia aumenta la naturale idratazione della pelle del 15%, velocizzando la rigenerazione di cellule danneggiate e creando una barriera contro gli agenti esterni.

Aqua Shake e Creemilk sono poi formulati con ingredienti naturali e vegetali (acqua di rosa centifolia, succo di aloe vera, olio di semi di girasole, olio di jojoba, di oliva e di vinaccioli, estratto di camomilla e di ammamelide, burro di karité), senza ingredienti di origine animale. Inoltre non contengono siliconi, petrolati, conservanti, coloranti e profumi sintetici.

Prodotti Namur: le caratteristiche

Abbiamo ricevuto il box con i prodotti Namur e siamo subito rimasti colpiti dal packaging molto curato e green (niente plastica all’interno!). Oltre agli struccanti Acqua Shake e Creem Milk, all’interno del box abbiamo trovato

“Una Coccola e… Via il Trucco”, la foto guida per conoscere le 5 semplici mosse per eliminare ogni traccia di make-up , anche waterproof e long-lasting, senza dover strofinare o usare grandi quantità di prodotto ed evitando irritazioni al viso e bruciori agli occhi,

, anche waterproof e long-lasting, senza dover strofinare o usare grandi quantità di prodotto ed evitando irritazioni al viso e bruciori agli occhi, “Struccami” – La newsletter di Namur – una rivista dedicata alla bellezza della pelle per le appassionate della cosmetica bio, entrambi molto completi e interessanti.

Acqua Shake è uno struccante bio 2 in 1, che unisce la delicatezza dell’acqua micellare al potere dello struccante bifasico. Si presenta come un olio leggero, che non unge la pelle e non provoca arrossamenti, irritazioni e bruciori. Perfetto per uno struccaggio veloce, dà una sensazione di naturale leggerezza e rende la pelle pulita ed idratata.

Creem Milk è un latte detergente bio leggero come una nuvola, dall’eccellente potere struccante: rimuove trucco e impurità senza strofinare e idrata a fondo la pelle, senza ungerla né appesantirla. È ideale per pelli delicate, e per chi cerca una detergenza piacevole come una coccola, che dona alla pelle un effetto lenitivo e rivitalizzante. Non irrita gli occhi e non appanna la vista.

La prova

Abbiamo testato i 2 struccanti Namur per dieci giorni, così da poter valutare gli effetti sia nel breve che nel lungo periodo.

Fin dalla prima prova, Acqua Shake e Creem Milk rispettano le promesse fatte da Namur: in pochi passaggi si ottiene una efficace e delicata azione di detergenza, e i prodotti sono leggeri e delicati, non ungono né seccano la pelle e non provocano arrossamenti né bruciori (parola di allergica al nichel!). Creem Milk è il prodotto che, tra i due, ci ha lasciati davvero sbalorditi: ha una consistenza perfetta, né troppo liquida né troppo densa, e basta lasciarlo in posa per pochi secondi per avere un effetto struccante davvero efficace! L’abbiamo provato anche come “semplice” detergente, in assenza di trucco, ed è delicato e lenitivo: la pelle non tira, ma è idratata e senza impurità.

Dopo dieci giorni di prova, gli struccanti Namur hanno passato il test a pieni voti: in pochi passaggi siamo riuscite ad ottenere una efficace e delicata azione di detergenza, la pelle risulta morbida e “normalizzata”, non tende all’unto e alle imperfezioni (come acne e punti neri).

Considerazioni finali

Di questi prodotti, abbiamo amato moltissimo l’efficacia nello struccare, la delicatezza sulla pelle e la capacità di detergerla e riequilibrarla in modo dolce e naturale; inoltre non è necessario stressare la propria pelle per ottenere una detersione veramente completa e profonda (e il contorno occhi ringrazia!). Super approvati e consigliati!

Puoi acquistare gli struccanti naturali, biologici e vegani Namur sul loro sito ufficiale o presso i rivenditori autorizzati.