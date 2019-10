Tutto l'occorrente per realizzare una perfetta manicure fai da te

Le mani raccontano molto di noi: non è un caso, infatti, che uno dei consigli su come presentarsi ad un colloquio di lavoro e fare una buona impressione riguardi proprio l'avere mani curate ed impeccabili. Avere mani perfette ed eleganti è un ottimo biglietto da visita, ma spesso non si ha il tempo o il denaro per andare dall'estetista. Allora perchè non ritagliarsi qualche attimo della propria giornata, magari la sera dopo cena, stando comode davanti alla TV o ascoltando buona musica, per realizzare una manicure impeccabile da sole?

Riuscire a fare una manicure perfetta a casa propria è infatti facile e rilassante, non richiede molto tempo, soprattutto se si conoscono i giusti trucchi e si utilizzano gli strumenti migliori, e ti permette di avere mani curate ed al top in qualsiasi occasione risparmiando tempo e denaro. Abbiamo quindi selezionato i migliori strumenti per realizzare una perfetta manicure fai da te: scoprili tutti!

Kit elegante e funzionale per la cura delle unghie, che si compone di una custodia in similpelle color nero lucido, bella e pratica, e di 18 strumenti per prendersi cura di mani e piedi nel miglior modo possibile. Tutti realizzati in acciaio inox, gli accessori sono resistenti e robusti, e sia le due forbicine che i tre taglia unghie tagliano bene ed hanno lame affilate. Inoltre, questo kit, completo ed economico, risulta essere molto pratico da tenere nel beauty a casa ma anche in borsetta, in ufficio per le emergenze o in viaggio.

La prima cosa da fare per realizzare una manicure perfetta è la limatura delle unghie, ricordandosi di utilizzare la lima sempre e solo nello stesso verso. Il set di 12 lime per unghie marcato Lictin si caratterizza per l'ottimo rapporto qualità prezzo: realizzate con materiali di qualità, comode e lavabili, queste lime hanno la capacità di causare meno traumi alle unghie e di conseguenza meno rotture. Perfette per accorciare e dare qualsiasi forma alle unghie, sono indicate sia per unghie naturali che ricostruite e sono semplici da maneggiare, pratiche ed economiche: consigliatissime!

Il buffer per unghie, detto anche blocchetto o mattoncino levigante, è un utilissimo strumento per nail art e manicure che si presta a moltissimi utilizzi. Usato sempre prima della ricostruzione in gel o acrilico, per opacizzare correttamente le unghie ed evitare sollevamenti, può essere utilizzato anche durante la tua abituale manicure: se hai le unghie grasse, ad esempio, passarlo leggermente sulla superficie ungueale prima di stendere base e smalto ti aiuterà ad aumentare la durata del colore, prevenendo sbeccature premature. Inoltre, può essere molto utile anche nel caso in cui le tue unghie abbiano delle irregolarità, piccole rigature o solchi dovuti all’età. In questo modo potrai stendere senza problemi il colore ed evitare fastidiosi accumuli. L'importante è passarlo sempre in maniera molto lieve, senza sfregare troppo per non arrossare il letto ungueale e per non andare ad assottigliare troppo la lamina. Il set marcato Anself si compone di 10 nail buffer, resistenti, efficaci e comodi da usare; inoltre ha un ottimo prezzo!

Il set include un detergente a doppia azione per tutti i trattamenti gel e un solvente professionale adatto alla rimozione di tutti i tipi di smalto: il Prep & Wipe igienizza la lamina ungueale preparandola per la manicure gel e pulisce le unghie dopo l'applicazione del fissante mentre il Remover elimina in modo sicuro e delicato smalti gel, acrilici, tips e colle, senza danneggiare l'unghia naturale. Entrambi sono ottimi prodotti, dal rapporto qualità prezzo eccellente e dall'odore gradevole. Adatti a tutti i tipi di sistemi gel uv/led, il solvente rimuove il gel in 15 minuti: segui le indicazioni del prodotto e sarà super efficace!

Quante volte vi siete ritrovate a dover correggere sbavature e smalto in eccesso con i cotton fioc imbevuti di acetone? Scomodo, vero? Per fortuna adesso ci sono le penne correggi smalto a facilitarci la vita (e soprattutto la manicure!): comode e precisissime, ti aiuteranno ad avere uno smalto perfetto in pochissimi secondi. Queste penne correggono gli errori della manicure in modo rapido e preciso, eliminano lo smalto in eccesso velocemente e senza sforzo, sono facili da usare e possono essere portate e usate ovunque; inoltre nella confezione sono comprese tre testine di ricambio, utilissime sopratutto in caso di smalti scuri.

