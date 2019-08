Tea Tree Oil di Naissance: un olio essenziale miracoloso

Il tea tree oil è un olio essenziale che viene estratto dalla lavorazione delle foglie della pianta del Tè. Gli utilizzi di questo olio essenziale sono davvero innumerevoli, cosa che lo rende un vero e proprio must have da avere sempre a portata di mano. Il tea tree oil, infatti, è un antibatterico, antivirale ed antimicotico naturale, efficace contro l'acne, le infezioni, i funghi, le punture di zanzara, la dermatite seborroica e molto altro ancora. Inoltre, è indispensabile che sia puro e proveniente da coltivazione biologica: in questo modo si avrà la certezza di un prodotto salutare, privo di pesticidi e sostanze chimiche.

Il tea tree oil di Naissance è puro e naturale al 100%, non testato sugli animali e vegano, il cui inci è composto unicamente dalla Melaleuca Alternifolia (pianta dell’albero del tè). Questo prodotto è confezionato in boccette di vetro scuro, perché l’olio è sensibile alla luce solare, munite di contagocce, per consentire un utilizzo attento e una durata più lunga nel tempo.

Essendo un olio concentrato, basterà utilizzarne poche gocce, diluite con un olio vegetale per evitare che il contatto con la pelle provochi irritazioni: la proporzione corretta è di circa 20 gocce (o 1ml) di olio essenziale per ogni 100ml di olio vegetale. Gli oli vegetali migliori con cui miscelarlo sono: cannella, chiodi di garofano, cipresso, eucalipto, lavanda, noce moscata, menta piperita, rosmarino e timo.

Il tea tree oil di Naissance può essere utilizzato davvero in tantissimi modi; eccone alcuni:

per la pelle - mescolato con olio di calendula è un efficace emolliente da tamponare sul viso; diluiscilo con olio di jojoba e applicalo sui brufoli, o aggiungi quattro cucchiai di argilla verde, un cucchiaino di miele e tre gocce di olio essenziale di tea tree diluite in mezzo cucchiaino di olio di jojoba per una maschera viso contro la pelle grassa e impura.

È bene utilizzare questo prodotto tenendolo lontano da occhi, mucose e zone delicate, è vietato ingerirlo e va conservato lontano dalla portata dei bambini. Consulta un medico o un’ostetrica prima dell'uso durante la gravidanza.

Puoi trovare il tea tree oil di Naissance nella confezione da 100 ml in vendita su Amazon.it a soli 12,49 €: davvero conveniente!

Scopri di più su Amazon.it

