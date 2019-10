Trucco Halloween fai da te: i migliori prodotti

Halloween è alle porte e, sebbene non sia una festa italiana, ormai è usanza festeggiare la notte più spaventosa dell'anno anche oltreoceano. E, come da tradizione, nella notte più mostruosa dell'anno è d'obbligo dare sfogo alle fantasie horror e sbizzarrirsi tra maschere e travestimenti spaventosi.

Un po' di pazienza, mano ferma e tanta fantasia sono le basi per realizzare un trucco Halloween super creepy. Ma non basta: ecco allora 4 prodotti, dall'effetto davvero scenico e con ottimi prezzi, per realizzare una maschera di Halloween davvero spaventosa!

Queste lenti a contatto colorate sono un prodotto di ottima qualità: morbide e confortevoli da indossare, coprono completamente il colore naturale dell'occhio, per un effetto davvero raccapricciante! Perfette per tantissimi travestimenti diversi, nella confezione sono compresi anche quattro capsule di sangue finto e un portalenti: queste lenti, infatti, sono utilizzabili per 12 mesi dal momento dell'apertura. Si adattano bene all'occhio, coprono anche gli occhi scuri e non danno alcun fastidio anche se indossate tutto il giorno.

Scoprile su Amazon.it a 16,90 €

Il set di Neon Nights si compone di 8 tubetti di vernici fluo, tutte di colori diversi (giallo, verde, arancione, rosa, blu, rosso, bianco e viola). Facili da applicare, i colori hanno un'ottima resa, davvero fluo ed evidente sia con che senza luce uv, e si tolgono facilmente con acqua e sapone. Alla luce del sole queste vernici assumono un colore fluo, mentre sotto i raggi delle lampade uv otterrai un effetto luminoso, coloratissimo e super scenografico!

Scoprilo su Amazon.it a 14,95 €

Questo cerone bianco è appositamente studiato per il trucco da pagliaccio, ma è l'ideale anche per dar vita a tantissimi altri travestimenti; per avere un effetto omogeneo e impeccabile, dopo averlo applicato con un pennello a lingua di gatto, uniforma il tutto con una spugnetta da makeup e concludi con uno strato di cipria trasparente o del borotalco. Rispettoso della pelle, non la secca né la appesantisce; adatto anche ai bambini, per rimuoverlo basterà usare uno struccante bifasico o uno struccante per trucchi waterproof.

Scoprilo su Amazon.it a 9,99 €

Set con tavolozza di 15 colori a base d'acqua per il viso e corpo e 2 pennelli fini. Questi colori sono adattissimi anche per la pelle sensibile e delicata dei bambini, perché sono ipoallergenici, privi di parabeni, non tossici e approvati dalla FDA. Facili da applicare e da rimuovere, si asciugano velocemente e i colori risultano belli, accesi e luminosi. Inoltre, le dimensioni compatte del kit consentono di portarlo facilmente in viaggio.

Scoprilo su Amazon.it a 14,99 €