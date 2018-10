Tagliacapelli-rasoio elettrico SweetLF: la prova di un completo modello low cost

Nello sterminato mercato dei rasoi è possibile trovare modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche; prodotti realizzati da noti brand o soluzioni economiche, ma comunque dalle caratteristiche complete, come il tagliacapelli-rasoio elettrico SweetLF RM-HT019 oggetto oggi della nostra prova. Un prodotto acquistabile a meno di 30 euro, accompagnato da una buona dotazione di accessori, dalle ridotte dimensioni ed alimentato a batteria.

Scopriamo, quindi tutte le caratteristiche di questo regolabarba realizzato da SweetLF.

Caratteristiche e confezione

SweetLF RM-HT019 è un prodotto molto versatile che può essere utilizzato per tagliare i capelli e la barba secondo varie misure, seguendo il nostro stile personale. Un prodotto con scocca interamente realizzata in plastica abbastanza economica, che vanta comunque una buona costruzione generale. Un modello piccolo e leggero, con dimensioni di 4 x 4 x 13 cm ed un peso di 125 g.

Passando alla specifiche tecniche, si tratta di un rasoio con motore elettrico da 5W a singola velocità (6000 ± 800 giri / min), comandato da un interruttore meccanico.

Un prodotto alimentato da una batteria da 500mAh con un’autonomia di circa 45 minuti; accumulatore ricaricabile in circa 10 ore utilizzando un cavo con attacco proprietario al rasoio e che termina con una comune presa USB. Purtroppo nella confezione manca un alimentatore USB da parete, è però possibile utilizzare un comune caricabatterie per cellulare da almeno 5V/1A. Confezione comunque di buon livello che include tre diverse lame (trimmer) in acciaio rispettivamente da 25 mm a forma di U, da 32 mm a forma di T e da 8 mm a forma di V ; quest’ultima utile per piccole rifiniture della barba o disegni sui capelli. Troviamo inoltre quattro pettini distanziatori da 3, 6, 9 e 12 mm, un piccolo pennello per la pulizia del rasoio ed un pratico sacchetto morbido per il trasporto del tagliacapelli. Non manca infine un manuale d’uso anche in italiano, ma con vari errori di traduzione.

Esperienza d’uso e prezzo

Terminano la prova dello SweetLF RM-HT019 analizzando le sue prestazioni con un giudizio in generale positivo. Questa azienda cinese ha, infatti, realizzato un modello piccolo e leggero e dalla buona ergonomia che garantisce un taglio omogeneo e preciso di barba e capelli. Un prodotto in grado di adattarsi facilmente alle esigenze dell’utente grazie ai vari trimmer (lavabili in acqua) e ai pettini forniti in dotazione; accessori dotati anche di un pratico sistema di aggancio e facili da pulire. Ricordiamo inoltre il rumore ridotto (<65 dB) e le vibrazioni contenute quando l’RM-HT019 è in funzione.

Concludiamo con gli aspetti che non ci hanno convinto di questo prodotto, iniziando dal motore elettrico non resistente all’acqua; ricordiamo inoltre l’impossibilità di utilizzare il rasoio quando collegato alla presa di corrente e i tempi di ricarica della batteria (non al litio) decisamente lunghi. Assente infine un alimentatore nella confezione ed un led che indica l’autonomia residua, sostituito da una piccola spia utile solo al monitoraggio dello stato di ricarica della batteria.

Concludiamo con il prezzo, lo SweetLF RM-HT019 può essere acquistato a circa 25 euro.

