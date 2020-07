Bulldog Skincare For Men, la linea di prodotti realizzata per la cura della pelle maschile

In estate, tra caldo, sudore, cloro e salsedine, è molto importante prendersi cura della pelle del viso tenendola sempre fresca e pulita, così da prevenire e combattere fastidi e imperfezioni, come pelle secca, acne e punti neri.

Bulldog Skincare For Men è un brand presente in più di 28 paesi lanciato nel 2005 grazie a Simon Duffy che, dopo quasi due anni di scrupolosa ricerca finalizzata alla scoperta di formule d'avanguardia arricchite con ingredienti semplici e naturali, è riuscito a sfruttare la sinergia tra scienza e natura dando vita a ad una linea per la cura della pelle del viso maschile efficace ed ecocompatibile. Bulldog Skincare For Men è quindi un brand di skincare creato esclusivamente per il viso dell'uomo, che mantiene le esigenze della pelle maschile come unico focus e che offre prodotti per una skincare semplice, capace di rispettare la pelle e l'ambiente. Inoltre, tutti i prodotti di Bulldog Skincare For Men sono certificati Vegan dalla Vegetarian Society e da Cruelty Free International e sono privi di colori artificiali, profumi sintetici e ingredienti di origine animale

Original di Bulldog Skincare For Men è una linea di prodotti per la cura della pelle del viso appositamente realizzata per l'uomo, ideata per l'uso giornaliero su una pelle normale. Questi prodotti lavorano in modo semplice ed efficace per trattare i problemi specifici della pelle maschile e sono realizzati con ingredienti naturali che forniscono una combinazione di proprietà idratanti e lenitive:

l'Aloe Vera - rinomata per le sue proprietà idratanti e lenitive per la pelle;

- rinomata per le sue proprietà idratanti e lenitive per la pelle; l'Olio di Camelina - una fonte ricca di acidi grassi Omega 3, che rinforza le barriere della pelle e aiuta a combattere l'umidità e le sostanze irritanti.

- una fonte ricca di acidi grassi Omega 3, che rinforza le barriere della pelle e aiuta a combattere l'umidità e le sostanze irritanti. il Tè Verde - ricco di fitochimici come polifenoli e caffeina e noto per le sue proprietà antiossidanti.

Inoltre, tutti i prodotti skincare della linea Original sono arricchiti da una miscela unica di 8 oli essenziali dal carattere forte e avvolgente che regalano una fragranza fresca e leggera, con note di testa di agrumi, bergamotto, limone e lime che si sovrappongono delicatamente a geranio, patchouli, cedro, artemisia vulgaris e vetiver.

Per una beauty routine giornaliera, semplice ed efficace, la linea Original di Bulldog Skincare For Men comprende due prodotti da usare mattina sera:

il Detergente Viso - con aloe vera, olio di camelina e tè verde, e formulato specificatamente per la pulizia della pelle dell'uomo, lasciandola visibilmente pulita e donando un effetto rinfrescante;

la Crema Idratante - con aloe vera, olio di camelina e tè verde e formulata per idratare la pelle dell'uomo, rendendola sana e morbida, senza lasciare residui appiccicosi o grassi.

Inoltre, la linea Original comprende anche il Kit Cura del Viso, ideale da portare in viaggio ed in vacanza. Il kit è composto da una comoda e spaziosa bag targata Bulldog che contiene una routine di 3 passaggi per una cura del viso facile e completa: il Detergente Viso, la Crema idratante e il Gel Da Barba, il prodotto ideale per gli uomini che amano essere perfettamente rasati ogni mattina. Questo gel da barba idratante contiene aloe vera, olio di camelina e tè verde ed è stato formulato per aiutare a far scivolare il rasoio sulla pelle, offrendo una rasatura facile e lasciando la pelle liscia, fresca e pulita.

