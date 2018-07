Le migliori camicie da uomo per un look sempre perfetto

Ogni uomo ha nell’armadio almeno una camicia, non sempre però è facile scegliere quella giusta. Oggi vi mostriamo una selezione di 5 camicie che ogni uomo dovrebbe avere nel suo armadio. Cinque camicie che si adattano ad ogni situazione e per un look sempre perfetto!

1. Tommy Hilfiger Stripe Poplin Shirt

Non può mancare nell’armadio di ogni uomo una camicia di qualità, di un brand come Tommy Hilfiger e a righe bianche e blu. Perfetta per gli outfit formali, di lavoro o di piacere che siano. Una camicia che fa il look da sola, tanto è bella e classica al tempo stesso.

2. oodji Ultra Uomo Camicia in Lino Senza Colletto

Must have per l’estate è la camicia di lino. Una camicia di lino bianca e rigorosamente senza colletto non dovrebbe mai mancare nell’armadio di ogni uomo. Fresca, elegante ma comunque casual. Perfetta per le calde serate estive dove una t-shirt è fuori luogo, come un aperitivo in spiaggia o una serata in discoteca.

3. Hilfiger Denim Slim Fit

Non può mai mancare nemmeno la classica camicia bianca. Per questo capo evergreen vale la pena alzare un pochino il budget perché vi ritroverete ad usare la camicia bianca davvero in tantissime occasioni. Il modello slim fit la rene sì elegante, ma anche giovane e moderna.

4. LAILAADA by Cacala Cannes Camicia da Spiaggia

Quest’anno sono di super tendenza le camicie a fantasia: fiori, righe, hawaiiane o damascate che siano. Se amate il look estroso e che non passa inosservato non può mancare nel vostro armadio una camicia a mezze maniche a fantasia.

5. ENZO Camicia Uomo Classica

Una camicia da uomo classicissima, perfetta in svariate occasioni. In foto vi mostriamo la versione celeste, che non dovrebbe mai mancare nell’armadio di ogni uomo, ma è disponibile in un’infinità di varianti di colore. Low cost e perfetta per essere indossata tutti i giorni.

