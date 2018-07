Le migliori creme viso antietà da uomo

Vi avevamo già parlato della perfetta beauty routine da uomo. Step e prodotto fondamentale per la pelle degli uomini è proprio una crema viso. Nello specifico oggi vi parliamo delle 5 migliori creme per il viso antietà specifiche per gli uomini!

1. Collistar Uomo Crema-Gel energizzante, antirughe e antifatica

Si sa che la maggior parte degli uomini non è abituata a sentire sul viso la sensazione della crema idratante. Ecco perché come prima proposta abbiamo scelto la crema-gel di Collistar. Il gel ha infatti una consistenza più leggera e meno pesante sulla pelle. Inoltre questo gel di Collistar ha una tripla azione: energizzante, antirughe e antifatica. Perfetto da applicare ogni mattina dopo la detenzione del viso!

Scopri di più su Amazon

2. L'Oréal Paris Men Expert Crema anti-età

La Men Expert di L’Oréal Paris è una crema viso globale antietà. Ha una consistenza già ricca e nutriente rispetto al gel di Collistar. Perfetta quindi per gli uomini che hanno la pelle secca o per il periodo invernale.

Scopri di più su Amazon

3. Crema Idratante Anti-età per Uomo 100% Naturale

Vi piace utilizzare cosmetici naturali per rispettare la vostra pelle e l’ambiente? Ecco la crema viso antietà che fa per voi! Una crema dal potere idratante 100%naturale e realizzata con l’82% di ingredienti biologici. Una crema dalla consistenza pastosa ma al tempo stesso che si assorbe in un’istante, senza lasciare la pelle appesantita.

Scopri di più su Amazon

4. Mediterranea Man - Invisible Cream

Se invece la tua pelle risulta grassa e si lucida durante la giornata meglio scegliere la Invisible Cream di Mediterranea. Si tratta di una crema dalla consistenza leggera e che unisce un’azione antietà ad un potere anti-lucidità.

Scopri di più su Amazon

5. Bioetyc Uomo Crema viso antietà rivitalizzante

Una crema viso rivitalizzante e anitetà con all’interno vitamina A, C ed E. Le vitamine aiutano a rendere più giovane e compatta la pelle. Inoltre questa crema ha un pratico tubetto perfetto per essere portato in viaggio!

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!