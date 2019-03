Felpe uomo, 5 modelli (dei migliori marchi) sotto i 100 euro

Tra i capi di abbigliamento che non possono mancare nell'armadio di un uomo, c'è, senza dubbio, la felpa.Colorata, a tinta unita, grandi firme o più economica. Un indumento comodo ideale per tutti i giorni, per weekend all'insegna del relax o dello sport.

Abbiamo selezionato per voi 5 modelli in vendita on line, dei migliori marchi e tutti sotto i 100 euro:

Per chi non ama i grandi loghi, ma cerca un prodotto di qualità e alla moda, c'è la felpa nera con cappuccio della Puma. Cappuccio con cordino, tasca frontale aperta sui due lati, polsini e orli elasticizzati e piccolo logo puma in alto a destra. I clienti che l'hanno acquistata consigliano di comprare una taglia in meno se non si desidera una felpa oversize.

Scopri di più su Amazon a partire da 25,95 euro

Per chi desidera un capo più particolare, c'è la felpa Napapijri ispirata all'iconica giacca Rainforest del brand. Un capo perfetto per restare al caldo durante le giornare invenali. Al 90% cotone e 10% poliestere, con cappuccio, manica lunga, elastico in vita e caratterizzato dall'inconfondibile tasca anteriore con logo.

Scopri di più su Amazon a partire da 50 euro

Un modello basic ma sempre di moda è la felpa Adidas Football App Generic, Hooded Sweat da uomo. Una felpa a tinta unita rossa, con piccolo logo in alto a destra, perfetta per chi pratica sport o ama avere un lok casual e comodo. L'Adidas total red è tra le felpe uomo di marca con il miglior rapporto qualità prezzo su Amazon.

Scopri di più su Amazon a partire da 23,50 euro

Una felpa pile classica, total black, con cerniera a 1/4, polsini, collo e bordo elastico, con logo ricamato e fattore di protezione solare UV. Un prodotto progettato per regalare calore e agilità negli sport e nelle giornate all'aperto. Il pile Polartec Classic garantisce un calore costante senza aggiungere peso, mantenendoti agile e comodo per tutta la giornata.

Scopri di più su Amazon a partire da 31,27 euro

Un altro grande classico intramontabile, perfetto su un jeans o su un pantalone della tuta è la felpa Levis' grigia con logo rosso. Un modello che veste comodo, con elastico in vita, cappuccio e tasca marsupio, per sentirsi sempre comodi e caldi. Un prodotto che i clienti apprezzano sempre.

Scopri di più su Amazon a partire da 36,59 euro