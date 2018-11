Kit per barba, i più completi per far felice un uomo

Gli uomini tengono alla loro barba, più o meno quanto noi donne teniamo ai nostri capelli. Soprattutto da qualche tempo a questa parte, la cura della barba è tornata ad essere fondamentale per l’universo maschile.

Ci sono uomini disposti a spendere fior di quattrini, ogni settimana, per far rifinire la peluria su mento e guance da barber esperti. Ma c’è anche chi ama dilettarsi in casa, con pennello, lametta e schiuma da barba. Proprio a quest’ultima tipologia di clienti ci vogliamo rivolgere oggi, proponendo 5 kit barba in vendita su Amazon ottimi per la cura quotidiana della propria barba, ma anche per fare un regalo.

Set con pennelli, rasoi professionali, schiume, creme, trattamenti idratanti da uomo. Abbiamo selezionato 5 kit barba in vendita su Amazon da poter acquistare o da poter regalare:

1. Kit barba Renee Blanche

Partiamo da un kit barba firmato Renee Blanche che comprende shampoo nutriente e purificante, balsamo ad azione lenitiva, olio e cera modellante e anti-crespo da barba e che viene completato da una setosa spazzola in cinghiale rinforzato con manico in legno pregiato. Un set elegante oltre che funzionale.

Scopri di più su Amazon a 25 euro

2. Kit cura della barba Barber Tools

Per chi ama curare meticolosamente la barba con i veri attrezzi del mestiere, c’è il kit di Barber Tools pensato proprio per migliorare la routine di cura della barba. Contiene pettine, spazzola al 100% in setole di cinghiale, pettine curvo per barba, forbici, rasoio a mano libera con 5 doppie lame, specchietto tascabile, asciugamano e borsa in cotone dove poter riporre il tutto.

Scopri di più su Amazon a 32,86 euro

3. Kit cura della barba Breett

Un beauty kit pratico e naturale è quello di Breett che propone un beard wash (sapone per barba), una olio, una crema, un pettine, una spazzola per barba fatta di setole naturali, una schiuma superba e delle forbci professionali a forma rotonda per non fare male alla pelle.

Scopri di più su Amazon a 17,99 euro

4. Kit barba con ‘Beard Bible’

Non solo un kit di accessori e prodotti per la cura e la toelettatura della barba, ma anche una vera e propria ‘bibbia’ in versione e-book per imparare a rifilare la barba come dei barber professionisti. E’ Comfy Mate a proporla. Olio, balsamo, pettine, forbici, spazzola e un e-book online. Una simpatica (nonché utile) idea regalo.

Scopri di più su Amazon a 18,99 euro

5. Kit barba Luckyfine

Un kit per la cura della barba, con olio, balsamo, pettine per barba stencil, per ottenere una forma elegante e precisa in pochi minuti, forbici in acciaio inox inossidabile, pennello realizzato in legno con setole al 100% maturali e busta regalo compresa. Un set ad hoc da mettere sotto l’albero per il prossimo Natale.

Scopri di più su Amazon a 21,89 euro