Nell’armadio di ogni uomo e ragazzo non può mai mancare una t-shirt, magari di cotone bianco, con una scritta divertente. Perfetta per essere abbinata con un jeans e delle sneakers ma anche sotto un completo elegante, per un look un po’ più particolare e ricercato. Ecco quindi le 5 t-shirt da uomo con scritte divertenti!

1. Doctor Music Shirt T-Shirt Just Do IT Later

Il motto Nike è ormai famoso e internazionale. Just do it significa fallo, senza ripensamenti! Questa t-shirt bianca con la scritta rossa ci invita invece simpaticamente a rimandare. Perfetta se siete dei pigroni e pantofolai!

2. CHEMAGLIETTE! Maglietta Uomo T-Shirt con Stampa Divertente

Vi sentite o siete dei veri e propri boss? Ecco la maglietta che fa per voi! una t-shirt bianca con scritta nera e celeste, perfetta per essere abbinata ad un paio di jeans.

3. I'm Positive I've Lost an Electron

Se invece siete dei nerd ecco la t-shirt che fa per voi! Non la capiranno tutti, ma sui vostri colleghi e amici nerd farà sicuramente colpo.

4. iMage Shirt ALCOL DIPENDENTE BIRRA

La birra è la soluzione a molti mali e problemi, e questa t-shirt bianca non può che scherzarci sù! Perfetta anche da regalare al vostro amico che ama la birra.

5. BLA BLA BLA - T-shirt

Semplice e basic. Una t-shirt nera per chi non è di troppe parole o per chi con le parole abbonda. Perfetta anche per lanciare un messaggio subliminale alla vostra ragazza che parla un po’ troppo.

