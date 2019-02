Panasonic, 4 nuovi rasoi per barba a regola d'arte

Promettono di realizzare una barba impeccabile senza alcuna imperfezione. Sono i 4 nuovi rasoi maschili della linea I-shaper che Panasonic lancerà sul mercato italiano dal prossimo aprile.

Design verticale ergonomico, ispirato al classico rasoio da barbiere, precisione estrema, a prova di pelle sensibile e affilatura giapponese delle lame per la massima efficacia: questi sono i segreti dei regolabarba GD51 e GD61, del rasoio Wet&Dry per il corpo GK80 e del trimmer Wet&Dry per barba e corpo GY60, che permette una rasatura dal viso ai piedi con un solo prodotto.

I nuovi rasoi Panasonic ispirati ai barbieri

Possibilità di maneggiare facilmente il rasoio per una rasatura impeccabile, precisa al millimetro, per una regolazione e una definizione eccezionali anche nelle aree più difficili da raggiungere. Alla base del progetto Panasonic c'è stato questo pensiero e, infatti, i nuovi regolabarba sono ispirati alla classica lama del barbiere.

I modelli della serie GD e il rasoio GY60, nel dettaglio, consentono di delineare, dare forma e regolare la rasatura con risultati eccezionali, dimostrandosi la soluzione perfetta per definire il proprio look con versatilità e precisione. La forma rivoluzionaria li rende semplici da maneggiare e garantisce una rasatura multidirezionale veloce ed efficace: il corpo affusolato offre una visibilità senza eguali sui contorni da delineare, per ottenere sempre il risultato desiderato.

La nuova gamma i-shaper vanta un’esclusiva lama ultrasottile, che consente una rasatura di 0,1 mm circa. La regolazione di precisione è garantita dal pettine regolabarba in dotazione a GD51 e GD61, che offre ben 20 lunghezze da 0,5 a 10 mm (con intervalli di 0,5 mm). Il nuovo accessorio a pettine con ghiera di regolazione dei modelli GY60 e GK80 consente di radere in maniera uniforme i peli del corpo con dieci diverse lunghezze, da 3 a 12 mm, con intervalli di 1 mm. È inoltre incluso un pettine più largo per sollevare e tagliare anche i peli più ribelli.

Trimmer I-shaper delicati sulla pelle

Tutti e quattro i nuovi trimmer i-shaper vantano lame dotate della tecnologia Skin Protection Blade di Panasonic, per garantire il massimo comfort durante la rasatura. I bordi arrotondati e le fessure ridotte rendono più delicato il contatto con la pelle e impediscono che questa si infili tra le lame. Contrariamente ai rasoi tradizionali, la lama fissa dei regolabarba GD51 e GD61 presenta bordi ampi e arrotondati per ridurre al minimo l’attrito sulla pelle e garantire una rasatura delicata anche per le pelli più sensibili.

Il nuovo, potente motore che alimenta la lama di i-shaper GK80 genera una vibrazione estremamente precisa della testina, che esercita così la giusta pressione sulla pelle. Il risultato è un’esperienza di rasatura piacevole e delicata, senza pressioni inutili e senza irritazioni. i-shaper GK80 risulta, inoltre, tra i più veloci sul mercato, in grado di tagliare ben 5.300 peli al secondo. Con appena un’ora di ricarica, la nuova gamma i-shaper garantisce una durata d’utilizzo di 50 minuti ed è dotata di indicatore LED ad esaurimento della batteria.



I nuovi prodotti della gamma i-shaper saranno commercializzati nel mercato italiano a partire dal mese di Aprile.