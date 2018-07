Anche gli uomini hanno la loro beauty routine!

Prendersi cura di sé sta diventando sempre più importante nella propria routine giornaliera, ritagliarsi un momento da dedicare a sé stessi e alla cura del proprio corpo. Negli ultimi anni sono sempre di più le donne che spendono almeno 20 minuti della loro giornata per curarsi, ma sono aumentati notevolmente anche gli uomini!

Ma qual è la corretta beauty routine da uomo?

La pelle di un uomo è totalmente diversa da quella di una donna, ecco perché necessita di cure, attenzioni e prodotti diversi. Infatti la pelle degli uomini è tendenzialmente più spessa, grassa ed impura.

Lo step fondamentale, mattina e sera, è la detersione. Meglio scegliere un detergente per il viso delicato, di modo da non stressare troppo la pelle e allo stesso tempo pulirla in profondità. Secondo step è quello dell’idratazione. Una pelle idratata aiuta a essere più giovani a lungo, prevenendo le rughe e i segni d’espressione. La crema viso ideale per un uomo è quella dal potere idratante e opacizzante. Se si sono superati i 30 anni si può aggiungere alla propria beauty routine anche un contorno occhi, da applicare la sera prima di andare a dormire.

Prodotto però fondamentale all’interno della beauty routine da uomo è lo scrub! Proprio perché la pelle degli uomini tende ad essere più spessa ed impura è importante andare a rimuovere le cellule morte ed esfoliare utilizzando uno scrub (su pelle inumidita mi raccomando) almeno una volta a settimana.

Uomini, siete pronti a iniziare con la vostra beauty routine?