Phisco 8112: la recensione di un rasoio elettrico dal costo contenuto

Dopo la prova del tagliacapelli-rasoio elettrico SweetLF torniamo ad occuparci di questa categoria di prodotti con la recensione del Phisco 8112; un modello Wet & Dry con trimmer, dotato di batterie ricaricabili tramite micro USB e acquistabile a meno di 40 euro.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo rasoio elettrico realizzato da Phisco.

Caratteristiche e confezione

Il Phisco 8112 si presenta con una buona qualità costruttiva; un prodotto leggero, dotato di un'impugnatura interamente realizzata in plastica. Nella parte superiore troviamo le tre testine rotanti a doppio binario, con lame in acciaio autoaffilanti; testine, collegate ad un motore elettrico a 2800 giri al minuto, posizionate all’interno di una struttura flottante formata da tre elementi mobili che consentono al rasoio di adattarsi facilmente alla forma del viso. Passiamo alla parte anteriore dove è stato alloggiato il pulsante di avvio/arresto dalle generose dimensioni. Comando dotato, inoltre, di un blocco di sicurezza che evita avvii accidentali del rasoio. Non manca un display, ben visibile, che mostra il livello di carica della batteria al litio, affiancato da due piccole icone dedicate all'indicatore di pulizia e al blocco di sicurezza.

Ricordiamo inoltre la presa micro USB, in basso, per la ricarica della batteria ed il trimmer sul lato posteriore, utile al taglio delle basette e per definire la forma di barba e baffi.

Infine la confezione che include un cavo per la ricarica USB/micro USB, un piccolo pennello per la pulizia del rasoio, un pratico sacchetto per il trasporto del Phisco 8112 ed un manuale con una pessima traduzione in italiano.

Esperienza d’uso e prezzo

Concludiamo la recensione di questo rasoio analizzando le sue prestazioni con un giudizio in generale positivo. Phisco ha realizzato un prodotto versatile che può essere utilizzato a secco o con schiuma e gel, anche sotto la doccia. L’8112 è infatti certificato per resistere fino a 30 minuti all'immersione in acqua ad un metro di profondità. Un prodotto che garantisce una rasatura uniforme con una pelle liscia e senza irritazioni. Rasoio inoltre abbastanza silenzioso e dalle ridotte vibrazioni che può essere ricaricato grazie ad un comune alimentatore per smartphone. Nessun problema anche per quanto riguarda la pulizia, con le testine che possono essere completamente smontate. Buono infine il giudizio sul trimmer integrato e sull’autonomia della batteria che consente circa due ore di funzionamento con un’ora di carica.

Concludiamo con il prezzo, il Phisco 8112 può essere acquistato a 39,99 euro.

