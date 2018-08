I migliori rasoi da barba

Alzi la mano chi è uomo e non cura la propria barba! Negli ultimi anni la barba è diventata un vero e proprio culto, sono nati barber shop e linee di prodotti dedicate esclusivamente alla cura. Oggi abbiamo selezionato per voi 5 rasoi da barba per averla sempre al top!

1. Braun Series 3 ProSkin 3080s Wet&Dry Rasoio Elettrico Ricaricabile con Base di Ricarica

Un rasoio elettrico, ricaricabile e che è possibile utilizzare sia asciutto che bagnato… ottimo quindi anche sotto la doccia! Il sistema MicroComb guida i peli verso le parti taglienti per una rasatura veloce.

Inoltre una sola ora di carica permette di utilizzarlo per un’intera settimana!

2. SweetLF Wet & Dry Rasoio Elettrico Barba Uomo Ricaricabile Rasoio Barba Impermeabile

Un rasoio elettrico ricaricabile davvero economico. Si può usare sia da asciutto che da bagnato e consente di ottenere il look desiderato intorno ai baffi e basette.

3. Philips QP2520/30 OneBlade, Rade, Regola e Rifinisce con 3 Pettini

Un rasoio elettrico davvero completo. Perfetto non solo per radere ma soprattutto per regolare e rifinire la vostra barba. Perfetto se amate avere la barba sempre in perfetto ordine.

4. Edwin Jagger - Rasoio di Sicurezza a Doppio Filo, Manico Cromato

Un rasoio manuale dal sapore davvero vintage. Se siete degli amanti dell’old style questo è il rasoio che fa per voi. Offre una rasatura perfetta e nella confezione sono comprese 5 lame Derby in omaggio.

5. Gillette Fusion Proglide Styler Regolabarba

Il regolabarba Gilette Fusion ha 3 azioni in 1: regola in modo uniforme, rade in profondità e rifinisce con precisione. Ha inoltre una striscia lubrificante che permette al rasoio di muoversi in modo scorrevole sulla pelle. Un buon rasoio ad un prezzo medio.

