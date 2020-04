Wilkinson presenta la linea Vintage della serie Sword, il ritorno della rasatura classica

La moda ha i suoi diktat anche per quanto riguarda i beauty trend uomo, e le tendenze 2020 in fatto di barba sono chiarissime: dalle star di Hollywood alle passerelle di Milano e Parigi, la parola d'ordine è cura. Al posto della barba hipster, lunga ed incolta, la barba del 2020 è ordinata, dalle lunghezze misurate e le proporzioni più composte.

Per aiutarti ad avere sempre una barba curata e alla moda e, allo stesso tempo, in linea con il ritorno in auge della pogonotomia, ovvero l'arte di radersi usando le tecniche e gli strumenti dei barbieri classici, Wilkinson Sword ha recentemente lanciato Vintage, una nuova linea di prodotti per la rasatura che unisce l'eleganza del design classico ad accessori moderni e funzionali: ai rasoi dal taglio classico e strumenti per il grooming utilizzati da sempre nelle botteghe dei barbieri si aggiungono lo storico rasoio a mano libera con lame intercambiabili e le forbici per barba. Scopriamo allora più nel dettaglio tutti gli strumenti della linea Vintage di Wilkinson Sword.

Il rasoio a mano libera di Wilkinson Sword è la versione semplificata del classico rasoio da barbiere, capace comunque di regalare la stessa sensazione di radersi in un'antica bottega e di coniugare moda e tradizione, anche grazie alla presenza dell'elegante manico effetto legno nero. Ideale per una rasatura pulita e precisa con una finitura perfetta, questo rasoio è il must-have tipico dei barbershop per rifinire i bordi della barba in modo impeccabile. Nella confezione sono incluse 5 lame di ricarica a doppio filo e l'opuscolo con le istruzioni per l'uso.

Il rasoio Classic Premium Vintage è l'ideale per ottenere un risultato professionale con un tocco di autenticità, esattamente come dal barbiere; l'impugnatura in acciaio inossidabile con finiture cromate ricorda i rasoi tradizionali usati dai barbieri, per un'esperienza di rasatura unica e autentica, mentre l'apertura a farfalla e le lame di sicurezza a doppio taglio (100% acciaio inossidabile) offrono un trattamento esclusivo per una rasatura precisa e di qualità, senza irritazioni. La confezione include 5 lame a doppio taglio.

Il pennello da barba è uno strumento che riporta immediatamente all'immaginario comune della rasatura classica; il pennello tradizionale da barba di Wilkinson Sword è composto da setole morbide e fini ed è l'ideale per esfoliare la pelle e inumidirla prima della rasatura, per una rasatura confortevole e scorrevole, con un tocco di autenticità e tradizione. Ricorda di sciacquare accuratamente il pennello da barba con acqua calda dopo l'uso e di non lasciarlo mai bagnato troppo a lungo.

Il rasoio Quattro è l'iconico rasoio di Wilkinson Sword, con le sue 4 lame rivestite in titanio, arricchito nell'edizione Vintage dal design elegante ed il manico effetto legno. Lo speciale rivestimento in titanio rende le lame più forti mentre la striscia lubrificante con Aloe Vera e Vitamina E consente una migliore scorrevolezza e un maggiore comfort sulla pelle, anche di quella più sensibile. Inoltre, questo rasoio è dotato di un sistema di protezione che previene graffi e tagli e di una lama rivestita in titanio sul retro per rifinire le basette e il contorno della barba. La confezione include 4 testine di ricarica

Il cofanetto Premium Vintage Edition di Wilkinson Sword è un kit completo di tutti i must-have tipici dei barber shop old style per la cura della barba ed ideale per i nostalgici della rasatura tradizionale. Al suo interno troverai il rasoio Classic Premium, con doppia lama e manico in acciaio inossidabile, 5 lame a doppio taglio di ricambio, un pennello da barba e una confezione di sapone da barba ricco e cremoso, che assicura una rasatura ultra morbida.

