Wahl Vacuum Trimmer: la prova del regolabarba che aspira i peli

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei migliori rasoi da uomo e dopo la recensione del modello usa e getta Wilkinson Xtreme 3 Ultra Flex, proviamo oggi il Vacuum Trimmer di WAHL, azienda americana punto di riferimento nel settore del grooming maschile che ha da poco festeggiato i 100 anni di attività.

DA WAHL arriva ora un regolabarba senza fili che si distingue per il sistema integrato di aspirazione dei peli. Caratteristica che facilita la pulizia sia dell’apparecchio che del bagno, una volta finita la rasatura. Peli che vengono raccolti in un piccolo scomparto removibile, facile da aprire e da svuotare.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del WAHL Vacuum Trimmer.

WAHL Vacuum Trimmer: caratteristiche tecniche

WAHL Vacuum Trimmer si presenta con una scocca in plastica dotata di profili cromati e con dimensioni abbastanza generose a causa del sistema di aspirazione integrato. Regolabarba dotato di lame removibili ed autoaffilanti con ampiezza di taglio di 30 mm.

Prodotto fornito con 8 pettini guida in plastica (da 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22 e 25 mm) a cui si aggiunge un ulteriore pettine guida regolabile su 6 diverse posizioni (2, 4, 6, 8, 10 e 12 mm).

Questo regolabarba è alimentato da una batteria agli ioni di litio con funzione di carica rapida (1 minuto di carica per 3 minuti di utilizzo) e autonomia e tempo di ricarica di 90 minuti.

Passiamo ora alla funzione di aspirazione in grado di raccogliere i peli tagliati dal regolabarba in un apposito serbatoio semitrasparente estraibile, che può essere, quindi, lavato facilmente. Serbatoio dotato di un sistema di apertura che consente anche di regolare l’ampiezza della bocchetta di aspirazione, posizionata subito sopra le lame.

Infine la confezione che include caricabatteria, spazzola per la pulizia delle lame, pettine per barba e baffi, olio per lubrificare le lame e custodia per il trasporto.



WAHL Vacuum Trimmer: esperienza d’uso e prezzo

Terminiamo la prova del WAHL Vacuum Trimmer analizzando le sue prestazioni. Un prodotto dalla buona qualità costruttiva e che non irrita la pelle, in grado di garantire un taglio omogeneo e preciso, Rasoio capace di adattarsi facilmente alle esigenze dell’utente grazie ai vari pettini forniti in dotazione; accessori dotati anche di un pratico sistema di aggancio.

Passiamo ora al sistema di aspirazione: buone le prestazioni con la barba corta, più difficoltosa invece la raccolta dei peli più lunghi e spessi.

Facile, infine, la pulizia delle varie parti. Concludiamo con gli aspetti che non ci hanno convinto di questo prodotto, iniziando dal motore elettrico non resistente all’acqua; ricordiamo poi il rumore abbastanza elevato prodotto dal sistema di aspirazione e le dimensioni generose, con un’ergonomia solo discreta.

Il regolabarba Vacuum Trimmer è acquistabile al prezzo consigliato di 84,99 euro.

