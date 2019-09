Wilkinson Xtreme 3 Ultra Flex: la prova del primo rasoio usa e getta flessibile al 100%

Scendendo nel dettaglio, il Wilkinson Xtreme 3 Ultra Flex si adatta facilmente al profilo del viso riuscendo a garantire un’efficace rasatura anche nelle zone più scomode da raggiungere come la mandibola o sotto il mento. Ottimo il lavoro svolto dalla striscia lubrificante in grado di ammorbidire la pelle ed evitare la formazione di fastidiosi arrossamenti.

Infine, non dimentichiamo il manico ergonomico, leggero e in gomma antiscivolo che consente una presa salda anche con le mani bagnate.

Testina non sostituibile, in grado anche di inclinarsi per adattarsi facilmente alla forma del viso e della testa. Testina dotata, inoltre, di una striscia lubrificante con Aloe vera e vitamina E che ammorbidisce la pelle ed evita arrossamenti e irritazioni.

Iniziamo l’analisi delle caratteristiche del nuovo Wilkinson Xtreme 3 Ultra Flex partendo dalla sua particolare testina pivotante, dotata della tecnologia “Pivot Ball”, in grado compiere movimenti laterali e seguire i contorni del viso e le rotondità della testa, per catturare facilmente ogni pelo.