Il primo libro di Pago: il cantante debutta con Vagabondo d'amore

All'anagrafe è Pacifico Settembre, ma tutti lo conoscono come Pago. Il cantante sardo noto per i suoi brani e tormentoni, recentemente si è messo alla prova anche come personaggio televisivo partecipando a diversi reality e programmi televisivi.

Alla soglia dei cinquant'anni ha messo per un attimo da parte il microfono per dedicarsi alla scrittura. Da questo nuovo interesse è nato "Vagabondo d'amore" il primo libro in cui racconta le sue esperienze umane e professionali.

Ogni capitolo è dedicato a un tema, una parola chiave del suo percorso artistico e non solo. Cosa ne viene fuori? Il ritratto di un uomo che non ha rinunciato ai suoi sogni sempre guidato dall'amore, che oltre alle gioie in alcuni casi gli ha riservato dolore e delusioni.

Nel volume, inoltre, parla apertamente agli uomini e gli suggerisce come recuperare un amore, anche quando sembra impossibile. In effetti è famosa e chiacchierata la sua storia con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, una relazione caratterizzata da alti e bassi.

