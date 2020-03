Poltrone elettriche, per rilassarsi e arredare con stile il soggiorno

Rilassarsi e dedicare del tempo a sé stessi è importante per affrontare al meglio la vita quotidiana. La casa è il nostro angolo di paradiso e al suo interno ci sono molti elementi che ci aiutano a raggiungere il benessere personale.

Divani confortevoli, letti e materassi pensati per le nostre necessità sono solo alcuni degli accessori di cui non possiamo fare a meno. A questi si deve aggiungere la poltrona elettrica.

Comoda e accogliente, è ideale per chi vuole concedersi del tempo tutto per sé dedicandosi alla lettura di un libro o guardando la serie preferita, ma sono anche un valido aiuto per chi ha problemi di mobilità.

Le poltrone sono perfette per chi deve trascorrere tanto tempo seduto ed è alla ricerca di un supporto ergonomico e comodo. Vediamo i migliori modelli in commercio senza tralasciare il design.

Se in casa ci sono persone con scarsa mobilità e volete garantirgli il benessere in ogni occasione, questa poltrona con funzione alzapersone è la scelta ideale. Grazie al telecomando, con semplici gesti potete controllare lo schienale e la pediera se avete voglia di stendervi. La funzione alzapersone vi aiuterà ad alzarvi senza problemi. Lo schienale e la struttura imbottita con poliuretano ad alta densità, è confortevole e resistente. Realizzata in legno e metallo, ha il rivestimento in pelle per avere un elemento d’arredo moderno e facile da pulire. Disponibile in tre colori: beige, nero e bordeaux, si abbina ad ogni ambiente.

Pro. La poltrona è robusta e facile da usare.

Contro. E’ un po’ rumorosa quando si aziona.

Scopri di più su Amazon a 321,53€

La poltrona elettrica deve essere funzionale e di design. Questo modello riesce ad unire entrambe le caratteristiche. La struttura solida e i materiali di alta qualità, fanno di questa poltrona l’elemento d’arredo essenziale se volete rilassarvi senza tralasciare lo stile. Elegante e raffinata il rivestimento in tessuto disponibile in beige, tortora e fumo, si abbina ad ogni ambiente. Il movimento alzapersone è pensato per facilitare l’operazione per chi ha problemi di deambulazione. Il telecomando semplice ed intuitivo, permette anche di reclinare lo schienale e alzare la pediera in contemporanea. Una volta terminato l’utilizzo, il telecomando può essere conservato nella comoda tasca laterale.

Pro. La seduta è comoda e la struttura robusta.

Contro. Il meccanismo è un po’ lento.

Scopri di più su Amazon a 337,51€

Se siete alla ricerca di una poltrona relax dallo stile classico, questa è la scelta ideale. La struttura tradizionale e il rivestimento in ecopelle, rifinito nei minimi dettagli, è elegante e si abbina ad ogni stile della stanza. Disponibile in color corda o marrone, non dovete fare altro che scegliere quello che vi piace di più. La poltrona manuale o elettrica, ha lo schienale e la pediera reclinabile in modo simultaneo per garantire il massimo relax. La funzione alzapersona, invece, permette di venire incontro alle esigenze di chi ha scarsa mobilità. Realizzata in acciaio tubolato e legno, è solida e resistente.

Pro. Rivestimento e imbottitura realizzati con materiali di qualità.

Contro. E’ un po’ ingombrante.

Scopri di più su Amazon a 335,78€

Per chi preferisce la soluzione manuale, questo modello risponde in pieno alle proprie esigenze. Attraverso un meccanismo da azionare per mezzo di una leva sul lato e senza alcuna fatica, si reclina fino alla posizione letto. Inoltre, si può regolare schienale e pediera, nella posizione preferita. L'imbottitura in multistrato di poliuretano espanso, è solida e confortevole, mentre la seduta ampia, la rende comoda e adatta al relax. Il telaio in legno di abete è rifinito con un rivestimento in tessuto che si abbina sia ad un contesto moderno che classico. Disponibile in blu, grigio, marrone e rosso, si integra in qualsiasi ambiente.

Pro. Si regola facilmente.

Contro. Inizialmente la pediera è un po’ rigida.

Scopri di più su Amazon a 180,32€ con uno sconto del 36%

Quando si sceglie una poltrona elettrica si deve puntare soprattutto sul comfort e questo modello risponde ad ogi necessità. Dotata di due motori indipendenti, uno pensato per alzare le persone, l’altro per inclinare lo schienale o la pediera, sono estremamente silenziosi. Certificati CE permettono di decidere la posizione preferita grazie al comodo e pratico telecomando. Realizzata con materiali di alta qualità, ha una manutenzione semplice. La tela antimacchia è facile da pulire e potete scegliere il colore che meglio si abbina al vostro arredamento: arancio, avio, beige chiaro, grigio scuro, marrone, bordeaux non vi resta che acquistare quello che vi piace di più.

Pro. La poltrona è certificata CE.

Contro. Il telecomando inizialmente ha i tasti un po’ duri.

Scopri di più su Amazon a 614,41€

Se in casa ci sono persone con difficoltà nella deambulazione, questa poltrona riconosciuta come dispositivo medico, è la scelta migliore. Dotata del sistema di sollevamento lift, utilizza materiali e componenti certificati e approvati. Lo schienale e la pediera sono regolabili in modo indipendente, grazie ai due motori azionabili attraverso il telecomando. Resistente e robusta, è in grado di sollevare fino a 110 kg di peso, mentre le ruote, consentono di spostarla senza fatica. Il rivestimento in ecopelle disponibile in beige, bordeaux, grigio topo e sabbia si integra in ogni ambiente.

Pro. Robusta e dotata di ruote che ne facilitano lo spostamento.

Contro. Inizialmente i tasti del telecomando sono un po’ duri.

Scopri di più su Amazon a 647,00€