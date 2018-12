Amazon Fire Tv Stick torna in offerta a 34,99 euro per gli utenti Prime

Fire TV Stick Basic Edition è una piccola chiavetta che consente di rendere smart anche i televisori classici dotati di porta Hdmi.

Si tratta di un versatile accessorio che consente l’accesso a tantissime serie tv e film delle più note piattaforma di streaming come Amazon Prime Video e Netflix e a più di 4.000 giochi e app come DAZN, nonché a milioni di siti web come YouTube e Facebook.

La Fire TV Stick è facile da installare e da utilizzare, è dotata di 8 GB di memoria, un processore a quattro core ed è accompagnata da un piccolo e pratico telecomando.

Un gadget hi-tech ottimo come regalo di Natale low-cost, attualmente proposto agli abbonati del servizio Amazon Prime ad un prezzo di 34,99 euro con uno sconto di 20 euro, applicato direttamente in fase di acquisto. Gli utenti standard possono, invece, usufruire di uno sconto di 5 euro.

Ordina qui Amazon Fire Tv Stick Basic Edition