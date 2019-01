Amazon: 25% di sconto su tanti accessori per Kindle, Fire ed Echo

Amazon propone fino al 31 gennaio una promozione dedicata agli accessori per i dispositivi Kindle, Fire ed Echo, offerti con uno sconto del 25%. Iniziativa valida solo per gli utenti Prime che include numerosi prodotti di vario genere, dalle custodie per Kindle Paperwhite ai sempre utili caricabatterie USB. Troviamo inoltre cover per bambini da utilizzare sui tablet Fire, pellicole protettive e adattatori di vario genere.

Per usufruire della promozione basterà inserire il codice NUOVOANNO25 nel campo "Buoni Regalo e Codici promozionali" presente nella procedura di pagamento. Nel "Riepilogo dell'ordine" apparirà la dicitura "Promozione applicata" e il prezzo dell'accessorio verrà ridotto del 25%.

L'offerta è valida solo per gli articoli presenti all’interno di questa pagina dedicata e non è cumulabile con altre promozioni.

Ordina qui gli accessori per Kindle, Fire ed Echo con uno sconto del 25%