Super Sconti Black Friday: OnePlus 6 da 128 GB a 479 euro

Tra le offerte più interessanti del Black Friday 2018 spicca lo smartphone top di gamma OnePlus 6, proposto ad un prezzo di 479 euro, con uno sconto del 16%.

Cellulare in promozione nella versione dotata di 8 GB di Ram e ben 128 GB di memoria interna. OnePlus 6 è uno smartphone decisamente potente e dal look curato grazie alla raffinata scocca in vetro. Cuore di questo device è il processore Qualcomm Snapdragon 845, un Octa-core con una frequenza fino a 2.8 GHz. Decisamente interessante anche il display, un Amoled da ben 6,28 pollici dai bordi ridotti e con un piccolo notch che ospita la camera anteriore da 16 MP utile allo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento del viso. Al posteriore troviamo, invece, due evoluti sensori da 16 + 20 MP in grado di registrare anche video in 4K a 60 fps.

Completa la connettività che include il supporto al dual SIM, LTE Cat. 16, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, GPS, USB 2.0 Type-C e jack audio.

Non dimentichiamo la batteria da 3300 mAh ed il sistema operativo Android 8.1 Oreo con interfaccia OxygenOS.

Infine le dimensioni pari a 155.7 x 75.4 x 7.75 mm, per un peso di 177 grammi.

