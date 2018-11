Red Dead Redemption 2 a meno di 50 euro con uno sconto del 33%

Tra le offerte più interessanti del Black Friday 2018 troviamo anche Red Dead Redemption 2, proposto in promozione a 49,95 euro con uno sconto del 33%.

Si tratta di un ottimo action-adventure in prima e terza persona, di tipo open world, e a tema western che ha come protagonista Arthur Morgan, un fuorilegge appartenente alla banda Van der Linde.

Un titolo che vanta, inoltre, un evoluto motore grafico, dall’interessante comparto singleplayer e multiplayer ed in grado di offrire un mondo di gioco completamente dinamico ed interattivo.

La promozione per il Black Friday è valida per l'edizione Standard del gioco, nelle versioni per Xbox One e Playstation 4.

