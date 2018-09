Arrivano su Amazon i SanDisk Days: interessanti offerte su vari tipi di memorie

Su Amazon arrivano i SanDisk Days, varie promozioni dedicate al mondo delle memorie, valide fino al primo ottobre. In offerta vari prodotti da SDD, fino da un TB, alle sempre utili Pen drive, anche con porta USB Type C e capacità di 256 GB.

Scopri i super sconti di Amazon Back to School dedicati alla tecnologia.



SSD fino ad un TB

Si parte dall’SSD da 240GB con velocità di lettura fino a 530 MB/s, offerto a 45,99 euro con uno sconto del 46%. Hard Disk disponibile anche in altri tagli da 120 GB fino ad un TB.

Scopri di più su Amazon

MicroSD fino a 128 GB

In offerta anche la scheda di memoria microSDHC Extreme da 64 GB con velocità di lettura fino a 90 MB/s, proposta la prezzo di 27,99 euro con uno sconto del 39%. Scheda disponibile anche nelle varianti da 32 e 128 GB.

Scopri di più su Amazon



Pen drive Dual USB

Non mancano, inoltre, promozioni dedicate alle Pen drive con un modello da 64 GB dotato di doppia interfaccia USB standard e USB 3.1 Type C; prodotto ideale per PC e device mobili. Memoria disponibile a 23,55 euro con uno sconto del 38%, disponibile anche in altre varianti con capacità fino a 256 GB.

Scopri di più su Amazon



Pen drive fino a 256 GB

In promozione anche la Sandisk Ultra Flair fino 256 GB e con sconti anche del 40%; una classica chiavetta USB 3.0 con velocità di lettura fino a 150 MB/s, dotata di custodia in metallo, elegante e resistente, e del software SanDisk Secure Access per la protezione dei propri dati tramite sistema di crittografia AES a 128 bit.

Scopri di più su Amazon



CompactFlash Extreme Pro

Tra le offerte dei Sandisk Days troviamo anche la CompactFlash Extreme Pro con velocità di lettura fino a 160 MB/s disponibile in vari tagli di memoria da 32 a 256 GB e con sconti fino al 22%. Un prodotto ideale per fotografi professionisti, impermeabile, resistente agli urti e ai raggi X.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!