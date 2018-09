Super sconti Back to School Amazon: le migliori offerte bimbi

Il back to school è alle porte e per superare le fatiche del ritorno sui banchi, non c'è niente di meglio che regalare il gioco giusto! Per far felici i vostri bambini e farli rilassare al ritorno da scuola, Amazon ha in serbo numerose offerte tutte dedicate allo svago dei più piccoli. Vediamo insieme i giochi che non potete farvi sfuggire.

1. Pikmi Pops

Il contenitore a forma di lecca lecca contiene divertenti peluche. Le bambine avranno voglia di scartare la simpatica confezione per scoprire la sorpresa all'interno. Ogni pupazzo è diverso dall'altro ed è caratterizzato da una profumazione diversa. Una volta iniziata la collezione le piccole non vedranno l'ora di terminarla.

2. Ben 10

Il vostro piccolo è fan di Ben 10? Questo è il regalo adatto per lui. Basta girare il quadrante dell'orologio per selezionare uno dei 10 alieni e sentire le sue celebri frasi. Lo schermo luminoso è arricchito da suoni che si attivano grazie ai sensori di movimento, per immergersi in fantastiche avventure.

3. Cicciobello



Per prepararsi all'inverno Cicciobello con la sua calda tutina blu e rossa è perfetto. Basta battere le mani e il pupazzo inizierà a camminare. Cicciolbello è il regalo perfetto per vivere simpatiche avventure con la vostra bambina.

4. Scuola di magia



Magie, trucchi e maghi hanno sempre affascinato i bambini. Con la scuola di magia i più piccoli potranno cimentarsi in ben 80 trucchi tutti facili da realizzare, per diventare maghi provetti.

5. Paw Patrol



Il veicolo più grande della tv conquisterà di sicuro tutti i bambini. Ryder e i suoi compagni saranno i protagonisti di avventure che il piccolo vivrà insieme ai suoi amichetti. L'ascensore realmente funzionante e gli effetti sonori renderanno magico ogni pomeriggio di giochi.

