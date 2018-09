Super sconti Back to School Amazon: le migliori offerte sulla tecnologia

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico arrivano da Amazon tantissime offerte di vario genere. Tra le varie promozioni, non mancano, ovviamente, prodotti hi-tech utili per gli studenti come notebook, monitor e stampanti multifunzione.

All'interno delle offerte di Amazon troviamo inoltre vari gadget audio e smartphone top di gamma. Prodotti realizzati da famosi brand come Acer e Sony, proposti con sconti superiori anche al 50%.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori offerte Amazon per il Back to School dedicate al mondo dell’hi-tech.



Notebook Acer Aspire 5 a 549 euro

L’Acer Aspire 5, modello A515-51G-54HF, è un notebook con processore Intel Core i5-8250U, 6 GB di RAM, SSD da 256 GB, scheda video nVidia GeForce MX130 e display da 15.6" con risoluzione Full HD. Questo portatile è proposto al prezzo di 549 euro con uno sconto del 27%

Scopri di più su Amazon





Notebook Acer Aspire 3 a 399 euro

Sempre da Acer arriva il notebook Acer Aspire 3 (modello A315-41-R3WB) con processore AMD Ryzen 3 2200U, 6 GB di RAM, SSD da 128 GB e schermo con risoluzione HD da 15,6 pollici. Questo notebook è in offerta a 399 euro, scontato del 27% .

Scopri di più su Amazon



Monitor Acer da 23,8” a 99 euro

Acer propone anche il monitor SA240Ybid con pannello IPS da 23,8 pollici e risoluzione Full Hd. Modello con porte VGA, DVI e HDMI, disponibile a 99 euro con uno sconto del 34% .

Scopri di più su Amazon



Stampante multifunzione Inkjet Brother scontata del 49%

In offerta oggi anche una stampante multifunzione inkjet a colori A3 con scanner, fax e vassoio da 50 fogli. La Brother MFC-J6930DW integra inoltre il collegamento WiFi, USB ed NFC. Questa stampante è disponibile a 219 euro con uno sconto del 49%.

Scopri di più su Amazon



Fotocamera Sony DSC-HX350B scontata del 42%

Tra le offerte di oggi troviamo anche la fotocamera Sony DSC-HX350B a 259 euro con uno sconto del 42%. Modello con sensore da 20.2 MP, dotato di ottica Carl Zeiss, grandangolo da 24 mm e zoom ottico 50X.

Scopri di più su Amazon



Amplificatore Stereo Marantz a 249 euro

Tra le offerte di Amazon per il Back to School troviamo anche prodotti audio come l’amplificatore stereo Marantz PM5005N1/B, proposto a 249 euro con uno sconto del 32%. Un prodotto con 40W per canale su 8 ohm, dal design elegante, dotato di 6 ingressi audio.

Scopri di più su Amazon



Cuffie Wireless Bluetooth Sony scontate del 50%

Tra i prodotti audio troviamo anche le cuffie wireless Bluetooth Sony WH-CH500 dotate anche di NFC e con un’autonomia fino a 20 ore. Un modello con microfono integrato, offerto al prezzo di 29,90 euro con uno sconto del 50%.

Scopri di più su Amazon





Auricolari in-ear ROCCAT Syva a 9,99 euro

Gli auricolari in-ear ROCCAT Syva sono in offerta oggi a 9,99 euro con uno sconto pari all’88%. Cuffie ultraleggere dotate di microfono e pulsante multifunzione per audio e chiamate.

Scopri di più su Amazon



Sistema Home Cinema 5.1 Sony a 189 euro

Da Sony arriva anche un completo sistema Home Cinema 5.1 proposto al prezzo di 189 euro con uno sconto del 37%. Sistema composto da soundbar, satelliti e subwoofer dotato anche di Bluetooth, NFC e porta USB.

Scopri di più su Amazon





Lettore Blu-Ray 4K Sony scontato del 40%

Sempre da Sony arriva il lettore Blu-Ray 4K UBP-X800 con Hi-Res Audio, connettività Wireless Multi-room, Bluetooth, NFC, ingresso USB e due HDMI. Modello scontato del 40%, proposto al prezzo di 239 euro.

Scopri di più su Amazon





Smartphone OnePlus 5T a 479 euro

Tra le offerte di Amazon per il Back to School troviamo anche lo smartphone OnePlus 5T in versione da 128 GB, proposto al prezzo di 479 euro con uno sconto del 14%. Un device dotato di schermo da 6 pollici Amoled con processore Snapdragon 835, affiancato da 6 GB di Ram. Non dimentichiamo la doppia fotocamera posteriore 16+20 MP e anteriore da 16 megapixel.

Scopri di più su Amazon



Smartphone Razer Phone a 649 euro

Il Razer Phone è un device pensato soprattutto per gli appassionati di videogiochi. Uno smartphone di fascia alta scontato del 13% e disponibile a 649,99 euro. Cellulare dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 835, 8GB di RAM con 64 GB di storage. Citiamo, inoltre, lo schermo da 5,7” con tecnologia UltraMotion a 120 Hz e la doppia camera posteriore da 12MP.

Scopri di più su Amazon





Robot aspirapolvere iRobot Roomba 960 a 629 euro

Terminiamo la nostra rassegna con il robot aspirapolvere iRobot Roomba 960, proposto al prezzo di 629 euro con uno sconto del 23%. Un modello dotato di sensori Dirt Detect per una pulizia più approfondita e della tecnologia di navigazione iAdapt 2.0 Visual Localization. Non manca, infine, il WiFi con app dedicata per smartphone.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!