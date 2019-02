Amazon: sconto del 25% sulla domotica compatibile con Alexa

Arriva su Amazon un’interessante promozione dedicata al mondo della domotica. Fino al 10 febbraio sarà infatti possibile acquistare, con uno sconto del 25%, numerosi prodotti per la Smart Home comandabili tramite Alexa, il sofisticato assistente virtuale realizzato da Amazon.

Per usufruire dell’offerta basterà acquistare uno dei vari prodotti presenti in questa pagina ed inserire il codice sconto SMARTHOME nella schermata del checkout.

Nella lista sono presenti numerosi dispositivi di diverso genere, in alcuni casi scontati anche dai produttori, come prese smart, termostati e valvole termostatiche intelligenti di tado°. Troviamo inoltre videocamere di sorveglianza, lampadine smart di Philips e di Osram, lampadari e lampade da tavolo. Questa promozione include anche sensori di movimento, strisce led, sistemi smart per il controllo dei condizionatori aria e molto altro ancora.

Tra i prodotti scontati anche dai produttori vi segnaliamo in particolare la lampadina led smart LIFX Mini White ed il Philips Hue White Ambiance Starter Kit con 3 lampadine, 1 Bridge e 1 telecomando.