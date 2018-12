Il 7 e l'8 dicembre eBook in offerta su Amazon

Le vacanze di Natale sono in arrivo, e con loro, anche i tanto desiderati momenti di relax per ricaricare le batterie e iniziare il nuovo anno al meglio. Sono tante le attività per impegnare questi giorni, come fare scampagnate, grandi dormite e perchè no, magari leggere i libri abbandonati con la fine dell'estate. Per questi giorni che anticipano le feste, Amazon ci propone alcuni testi in formato Kindle in offerta, per rimanere aggiornati e magari approfittare e approfondire degli argomenti per i quali non abbiamo mai il tempo necessario. Ecco alcune proposte interessanti e scontatissime.

Questo libro, è pensato sia per i principianti che per gli scienziati. Che cos’è la matematica? è un'alternariva divulgativa per capire la matematica e ricordare delle nozioni che abbiamo lasciato nel cassetto dei ricordi scolastici.

In questa edizione interamente riveduta, Ian Stewart ha aggiunto commenti e integrazioni e nuovi aggiornamenti sui più recenti sviluppi matematici. Tenere la mente allenata davanti al caminetto, potrebbe essere la soluzione a un relax costruttivo. Disponibile anche in formato cartaceo.

Imparare la grammatica di una lingua è tanto importante quanto noioso e, in un momento storico come questo, dove sapere l'inglese è una prerogativa sia per lavorare che per viaggiare e vedere il mondo, Il libro di John Peter Sloan sembra fare al caso nostro. Rispettare regole grammaticali a volte fa perdere il senso dei dialoghi reali, e si finisce con il parlare una lingua formale rispetto a quella più utile e quotidiana. In Real Life English si impara prima l'inglese vero e poi le forme grammaticali, comunque necessarie. Se magari hai in programma un viaggio all'estero per queste vacanze, non perdere l'occasione di prepararti, per evitare di sentirti a disagio in conversazioni amicali. Disponibile anche in formato cartaceo.

Questo eBook parla in modo diverso di social media marketing: Turchetti riesce a descrivere in modo concreto tecniche e strategie per gestire in modo professionale ed efficace i social network, grazie a situazioni realmente vissute e case histories di successo. Questo volume è ottimo per i neofiti del mondo digital, che magari hanno appena dato vita a una propria realtà social e non hanno ancora i mezzi per promuoverla. Sarà interessante scoprire strategie e trucchetti per rendere efficace la comunicazione, o solo curiosare nella realtà digitale che ormai circonda il nostro vissuto.

