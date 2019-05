Amazon Echo Dot e Echo Input in offerta con il 50% di sconto

Amazon Echo Input vanta dimensioni ridotte (80 x 14 mm) con un design a disco ed è dotato di quattro microfoni utili per captare i comandi vocali provenienti da un qualsiasi punto della stanza, un LED di stato multicolore e due pulsanti di controllo per disattivare i microfoni o interagire con Alexa.

Amazon Echo Dot è disponibile in tre eleganti finiture in tessuto antracite, grigio chiaro e grigio mélange ad un prezzo di soli 29,99 euro , con uno sconto del 50% .