L’altoparlante intelligente Amazon Echo in offerta con uno sconto del 35%

Continuano le promozioni natalizie sui nuovi altoparlanti Echo di Amazon. Dopo il modello low cost Echo Dot scontato del 50%, arriva ora una promozione sulla versione standard Echo, in offerta a 64,99 euro con uno sconto del 35% , fino al 22 dicembre.

Un modello disponibile in varie colorazioni e dal raffinato design, controllabile tramite comandi vocali e che integra l’avanzato assistente virtuale Alexa; assistente in grado di rispondere a numerose tipologie di domande, leggere le ultime notizie, fornire le previsioni meteo, ordinare una pizza, controllare i dispositivi smart della nostra abitazione e molto altro ancora.

Amazon Echo è anche un buon altoparlante in grado di riprodurre la nostra musica preferita a 360 gradi, dotato inoltre di WiFi e di Bluetooth per il collegamento a smartphone e tablet.

Ordina qui Amazon Echo



Tra le promozioni natalizie di Amazon troviamo anche il Fire Tv Stick, acquistabile con uno sconto di 5 euro, sempre fino al 22 dicembre.

Si tratta di una piccola chiavetta da collegare alla tv che consente l’accesso a tantissime serie tv e film di Amazon Prime Video e Netflix e a più di 4.000 giochi e app come DAZN, nonché a milioni di siti web come YouTube e Facebook.

Ordina qui Fire Tv Stick