Amazon Echo Input in offerta con il 38% di sconto

Amazon Echo Input è un piccolo accessorio che consente di integrare facilmente l’evoluto assistente vocale Alexa in qualsiasi sistema audio o altoparlante esterno/attivo, tramite il cavo audio da 3,5 mm incluso nella confezione o attraverso un collegamento senza fili Bluetooth. Si tratta di un prodotto dalle dimensioni ridotte (80 x 14 mm) con un design a disco, dotato di 4 microfoni, collegamento WiFi e alimentazione tramite porta Micro USB.

Amazon Echo Input permette, quindi, di comandare tramite la voce i numerosi servizi offerti dall’assistente virtuale Alexa; citiamo ad esempio la musica in streaming di Spotify, il controllo di prodotti domotici come luci o riscaldamento, aggiornamenti sulle previsioni del tempo e sulle ultime notizie. Alexa consente inoltre di impostare sveglie e timer, ordinare una pizza o seguire varie stazioni radio come Radio Deejay e Radio 105.

Amazon Echo Input è in offerta, fino al 12 Marzo, al prezzo di 24,99 euro con uno sconto del 38% , nelle due versioni bianca e nera.

