Amazon Music Unlimited in offerta: tre mesi a 99 centesimi

Amazon Music Unlimited è un servizio di musica in streaming che offre l'accesso a oltre 50 milioni di canzoni, migliaia di playlist curate dagli esperti di musica di Amazon e a stazioni personalizzate tramite l'applicazione Amazon Music.

I clienti Amazon che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni, possono ora attivare l'abbonamento per tre mesi pagando solo 99 centesimi.

Terminato il periodo dell’offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited tornerà automaticamente al costo standard di 9,99 € al mese.

Se però si desidera cancellare questo rinnovo automatico basterà entrare nell'applicazione su smartphone o nel sito Amazon e terminare l'abbonamento al servizio, cliccando su Cancella rinnovo presente nel menù delle Impostazioni.

