Casa intelligente: la domotica in offerta su Amazon

La domotica è un settore in costante espansione, sempre più apprezzato dagli utenti. I dispositivi per la casa intelligente, come prese e lampadine smart o robot aspirapolvere, sono sempre più diffusi anche nella case degli italiani; prodotti che facilitano la vita quotidiana, facili da utilizzare e dal prezzo contenuto.

Fino al 30 settembre Amazon propone vari prodotti in offerta per la casa intelligente, da robot aspirapolvere ad evoluti sistemi di sorveglianza.

Robot Aspirapolvere iRobot Roomba 671 a 289 euro

Da iRobot il robot Aspirapolvere Roomba 671 proposto al prezzo di 289,99 euro con uno sconto del 17%. Un modello dotato di app dedicata e sensori Dirt Detect utili ad individuare le aree più sporche. Un modello ideale per rimuovere anche i peli degli animali domestici, fornito anche del sistema a doppie spazzole multi-superficie.

Robot Aspirapolvere ECOVACS Robotics DEEBOT N79S scontato del 36%

In offerta anche il robot aspirapolvere ECOVACS Robotics DEEBOT N79S proposto al prezzo di 179 euro, scontato del 36%. Un prodotto controllabile anche tramite l’App dedicata per smartphone e tablet, utile per personalizzare, programmare e monitorare le sessioni di pulizia. Robot dotato di una vasta gamma di modalità di funzionamento, compresa la potente modalità Max.

Telecamera Hive View a 169 euro

In promozione anche una videocamera per interni dal design curato, dotata di funzionalità smart. La Hive View è in offerta questa settimana a 169 euro con uno sconto del 15%. Un modello con risoluzione di 1080p, angolo visivo di 130 gradi, dotata di notifiche in tempo reale su smartphone o via email, posizionabile a scaffale, parete o soffitto e con telecamera estraibile con 1 ora di autonomia.

Presa intelligente TP-Link HS100 a 29 euro

Da TP-Link la presa intelligente HS100 in promozione a 29,99 euro con uno sconto del 14%. Un dispositivo che, grazie al collegamento WiFi, permette di accendere e spegnere gli elettrodomestici dovunque ci si trovi tramite l'app dedicata. Presa dotata inoltre di modalità Away (Fuori Casa) che consente l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati ad orari pianificati.

Telecomando universale Logitech Harmony 950 scontato del 50%

In offerta anche il telecomando universale Logitech Harmony 950 a 129 euro con uno sconto del 50%. Un modello dotato di ampio touchscreen utile a controllare fino a 15 dispositivi diversi e facile da configurare. Telecomando dotato, inoltre, di batteria ricaricabile tramite dock.

