Amazon Prime Day 2019: gli sconti iniziano dai libri

Il Prime Day 2019 quest'anno avrà due giorni dedicati allo shopping matto. Infatti inizierà alla mezzanotte del 15 luglio per terminare poi il 16.

Una delle promozioni più "appettitose" in vista di questo grande evento, riguarda lo sconto di 7 euro su alcuni titoli di libri. Ecco come funziona l'offerta.

Bisogna andare prima di tutto sulla pagina dedicata alla promozione dove scopriremo che a fronte di un acquisto di almeno 20 euro tra i titoli presenti, ogni cliente riceverà un buono sconto del valore di 7 euro da spendere sul sito di Amazon.

L'accredito avverrà via mail una volta conclusa la transazione, ovvero al momento della spedizione. I 7 euro potranno essere utilizzati fino al giorno 28 agosto 2019.

IMPORTANTE: sono esclusi dalla promozione libri, eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali; inoltre il buono non è cumulabile con altre promozioni in corso sui prodotti acquistati e non è convertibile in denaro. Qualora il cliente dovesse utilizzare il credito solo parzialmente, l'eventuale credito residuo potrà essere utilizzato per ulteriori acquisti fino al 28 Giugno 2019. L'offerta riguarda esclusivamente gli utenti iscritti al programma Prime di Amazon.