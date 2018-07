Super sconti Amazon Prime Day: le migliori offerte nella categoria Tech

Finalmente è arrivato l’Amazon Prime Day con tantissime offerte dal mondo della tecnologia:

TV 4K, smartphone Samsung, cuffie Sony, notebook e soundbar.

Non mancano occasioni su console, fotocamere e accessori hi-tech per la nostra casa, dai robot aspirapolvere alle videocamere di sorveglianza.

Per chi ancora non è iscritto ad Amazon prime, ricordiamo che il servizio offre oltre alle spedizioni rapide e gratuite, film e serie TV in streaming, 40 ore di musica al mese con più di due milioni di brani disponibili ed infine anche centinaia di eBook.

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!



TV 4K 50” Hisense a 349 euro

Hisense H50AE6000 è un TV LED con risoluzione Ultra HD 4K, con pannello HDR e diagonale di 50 pollici. Disponibile anche in altri tagli, questo modello è dotato di un’evoluta piattaforma Smart TV ed è in grado di garantire un’ottima esperienza visiva con colori naturali, neri profondi e bianchi brillanti ed intensi. Hisense H50AE6000, controllabile anche tramite app per smartphone, è acquistabile ad un prezzo di 349 euro con uno sconto del 42%.

TV 32” JVC a 189 euro

Da JVC arriva invece un modello low cost da 32 pollici, con pannello Full HD acquistabile al prezzo di 189 euro con uno sconto del 37%. JVC LT-32VF53I, disponibile anche senza interfaccia Smart TV, è dotato di sintonizzatore dvbt2/c/s2 mpeg 4 - hevc - h265 e sarà quindi in grado di ricevere le future trasmissioni del digitale terrestre di 2° generazione.

Soundbar Samsung con subwoofer a 99 euro

Da Samsung arriva una soundbar dalle dimensioni contenute dotata anche di subwoofer wireless e offerta al prezzo di 99 euro con uno sconto del 48%. La HW-K430 è una soundbar 2.1 con una potenza di 220 Watt, dotata di Bluetooth e modalità surround.

Cuffie Sony Bluetooth a 29 euro

Dal produttore giapponese arrivano anche le cuffie senza fili circumaurali WH-CH500, in offerta a soli 29 euro con uno sconto del 55%. Un prodotto disponibile in varie colorazioni, con una durata della batteria fino a 20 ore, dotate di Bluetooth, NFC e microfono integrato per la gestione delle chiamate da smartphone.

Altoparlante Bluetooth Logitech UE BOOM 2 scontato del 57%

In occasione del Prime Day, Amazon offre lo speaker Bluetooth Logitech Ultimate Ears Boom 2 a 89 euro con uno sconto del 57%. Si tratta di un altoparlante portatile con autonomia dichiarata di 15 ore, resistente all’acqua ed in grado di emettere un suono a 360°. Questo speaker, disponibile in varie colorazioni, misura 6,4 x 18 cm per un peso di 544 grammi ed è dotato di NFC e di ingresso analogico da 3,5 mm.

Fotocamera compatta Sony scontata del 48%

Per chi cerca una fotocamera per le prossime vacanze, Sony propone la compatta DSCHX90B scontata del 48% e con un prezzo di 249 euro. Un modello con risoluzione da 18.2 MP, dotato di sensore CMOS Exmor R e obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T. Citiamo, inoltre lo zoom ottico 30X, il display LCD da 3'' orientabile di 180°, il mirino OLED, Wi-Fi ed NFC.

Notebook Huawei Matebook D a 799 euro

Il Notebook Huawei Matebook D è un portatile sottile, leggero e dalle elevate prestazioni grazie al processore Intel Core i5 di ottava generazione, affiancato da 8 GB di Ram e da un SSD da 256 GB. Non delude neanche lo schermo da 14" Full HD IPS ed il sistema audio Dolby Atmos. Huawei Matebook D è disponibile a 799,99 euro con uno sconto del 20%

Stampante Multifunzione Wireless HP a 49 euro

Da HP la stampante multifunzione wireless Envy Photo 6220 proposta al prezzo di 49 euro con uno sconto del 51%. Un modello a colori, inkjet con scanner integrato, che include 4 mesi di prova gratuita del servizio Instant Ink. Dotata di collegamento WiFi, può essere utilizzata anche da smartphone e tablet.

Starter Kit Philips Hue, lampadine intelligenti a 89 euro

Da Philips un Kit per entrare nel mondo delle lampadine intelligenti, proposto a 89,99 euro con uno sconto del 40%. Uno starter kit espandibile composto da un box che consente di controllare tramite smartphone e comandi vocali due lampadine colorate. La tecnologia Philips Hue consente anche di sincronizzare le luci con la musica e la TV, di impostare l’accensione automatica al nostro rientro a casa e molto altro ancora.

Videocamera di sicurezza Netatmo Presence a 209 euro

Netatmo Presence è la soluzione giusta per chi vuole migliorare la sicurezza della propria abitazione. Si tratta infatti di una camera da posizionare all’esterno, dotata di un sistema di illuminazione, controllabile tramite smartphone. Questo prodotto, in grado di distinguere tra persone, automobili e animali, è acquistabile al prezzo di 209,99 euro con uno sconto del 30%.

Robot Aspirapolvere iRobot Roomba 671 a 259 euro

In offerta per il Prime Day anche il robot aspirapolvere iRobot Roomba 671 a 259 euro con uno sconto del 26%.

Realizzato dal leader mondiale nella progettazione di robot domestici, questo modello è in grado di rimuovere ogni genere di sporcizia, dalla polvere più fine ai peli di animali. Inoltre una serie completa di sensori intelligenti consentono al Roomba 671 di pulire sotto ed attorno ai mobili, senza trascurare gli angoli. Non dimentichiamo l’app iRobot Home che permette di avviare la pulizia e programmare Roomba, ovunque ci si trovi tramite smartphone.

Ripetitore WiFi Tp-Link a 22 euro

Se volete espandere la vostra rete WiFi in casa o in ufficio, ecco un utile accessorio di Tp-Link; si tratta del range extender RE200 proposto a 22,49 euro con uno sconto del 59%. Un prodotto dual band AC750 con 3 antenne interne e porta Ethernet, facilissimo da installare e configurare grazie al pulsante WPS.

Xbox One S 1TB con 4 giochi a 249 euro

In offerta per il Prime Day anche un interessante bundle che include la console Xbox One S con hard disk da 1TB e 4 giochi (Sea of Thieves, Minecraft, Halo 5 e Forza Horizon 3) al prezzo di 249,99 euro con uno sconto del 46%.

Smartphone Honor 7X a 189 euro

Da Honor arriva in offerta lo smartphone 7X proposto a 189,90 euro con uno sconto del 39%. Si tratta di un device dual Sim, con display da 5.93" FHD+, doppia fotocamera (16+2MP) al posteriore, 4 GB di Ram, ben 64 GB di memoria e batteria da 3340 mAh.

Smartphone Samsung Galaxy A8 a 289 euro

Samsung propone, invece, il suo Galaxy A8 (2018) a 289 euro, scontato del 45%. Uno smartphone dotato di display SuperAMOLED da 5.6" FHD+ , doppia fotocamera anteriore (16 + 8MP) e posteriore da 16 MP. Citiamo inoltre il processore octa core, la memoria da 32 GB, i 4 GB di Ram, la batteria 3000 mAh e la certificazione IP68 che garantisce la resistenza a polvere e liquidi.

Smartphone Nokia 8 da 128 GB a 299 euro

Per chi cerca uno smartphone top di gamma, ecco il Nokia 8 offerto al prezzo di 299 euro con uno sconto del 57%. Un device proposto nella versione con ben 128 GB di memoria e dotato di display da 5,3” con risoluzione da 2560x1440. Citiamo anche la doppia fotocamera da 13 MP ed il potente processore Snapdragon 835.

Kindle Paperwhite a 89 euro

Amazon propone il Kindle Paperwhite in offerta a partire da 89,99 euro con uno sconto del 31%. Un e-reader di buona qualità con schermo da 6 pollici ed illuminazione integrata, proposto anche nella versione senza pubblicità e con 3G+WiFi.

