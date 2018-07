Amazon accende i motori per il Prime Day 2018 e svela alcune delle offerte in arrivo

Prime Day, la giornata e mezza di offerte dedicata ai clienti Amazon Prime, prenderà il via alle ore 12.00 di lunedì 16 luglio, offrendo 36 ore di shopping su articoli di moda, giocattoli, televisori fino ai prodotti più utili per il rientro a scuola. I nuovi iscritti possono utilizzare il servizio gratuitamente per 30 giorni usufruendo di tutti i vantaggi. Successivamente il servizio si rinnova automaticamente a € 36/anno o € 4,99/mese.

Oltre alle Offerte Lampo, che durano per un periodo limitato, durante le 36 ore dell’evento, i clienti Amazon Prime in Italia troveranno migliaia di Offerte in evidenza altamente selezionate, che includono gli sconti sui marchi e i prodotti più famosi. I clienti Amazon Prime possono trovare offerte tra un’ampia varietà di categorie tra cui smart home, cucina, alimentari, giocattoli, moda, mobili ed elettrodomestici, e anche fare scorta di prodotti di uso quotidiano.

Di seguito è riportata una selezione di promozioni che i clienti Amazon Prime potranno trovare durante le 36 ore di Prime Day.

Dispositivi Amazon

Kindle: 30% di sconto su Kindle Paperwhite il Wi-Fi, il Kindle più venduto

Fire TV: 50% di sconto su Fire TV

Tablet Fire 7: sconto del 29% su Fire 7, il tablet più venduto

Elettronica

Nikon D5300 Fotocamera Digitale Reflex

Bose® QuietComfort® 25 Cuffie Acoustic Noise

Samsung C49HG90 Monitor Curvo VA da Gaming 49’’

Lenovo 120S-14IAP Portatile con Display da 14.0''

Sony Xperia XZ2 Compact Smartphone

Honor 7C Smartphone, Nero, Doppia Fotocamera 13+2MP, Display 5.99" HD+, Dual Sim, 32GB Memoria

Canon EOS M3 Kit Fotocamera Mirrorless da 24 Megapixel con Obiettivo EF-M 18-55 mm STM, Versione EU, Nero

Moleskine - Set di scrittura Smart, Paper Tablet e Pen+

Casa e Cucina

Foppapedretti Gulliver Stendibiancheria Pieghevole, in Legno, Noce

Lagostina Ingenio Essential Batteria di Pentole, Alluminio, Nero

Dyson 227608-01 V7 Fluffy aspirapolvere senza filo

Moulinex HF802AA1 Cuisine Companion Robot da Cucina Multifunzione con 6 Programmi Automatici

Candy Microonde CMXG20D - Grill e App Cook-in

Philips GC9324/20 Ferro con Generatore di Vapore PerfectCare Aqua PRO

Rowenta GR702D Optigrill Bistecchiera, 2000 W, Modalità Tostiera, 6 Programmi di Cottura Automatici

Braun Minipimer MQ5035 MultiQuick 5

Sport

Ninebot by Segway MiniPro 320, Nero

Garmin Fenix 3 HR Smartwatch GPS Multisport, Sensore Cardio al Polso, Display a Colori, Altimetro e Bussola, Nero/Grigio

REVOE Self Balance Scooter Elettrico con Certificazione UL 2272, Bianco

Fitfiu MC-100 Tapis roulant pieghevole, elettrico, 900 W, schermo LCD, Nero

Elettrostimolatore muscolare professionale Tesmed MAX 830 con 20 elettrodi

Fitbit Charge 2 Braccialetto Monitoraggio Battito Cardiaco e Attività Fisica

Beauty

Oral-B Genius 8000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile

Braun Series 9 9296CC Rasoio Elettrico Barba a Lamina Wet&Dry, da Uomo, con Motore AutoSense e Sistema Clean&Charge

Braun Silk-épil 9 9/890 Epilatore con 7 Accessori, tecnologia SensoSmart

Garnier Ambre Solaire Crema Solare Bambini, Protezione Solare Spray Advanced Sensitive Kids, IP50+, 200 ml