Offerta lampo per il Prime Day 2019: Finish All in 1 Max scontate del 33%

Amate cucinare o preparare deliziosi pranzetti per la vostra famiglia, ma non amate pulire piatti e pentole? Con la lavastoviglie il lavoro diventa più semplice e con le pastiglie giuste avrete piatti puliti e igienizzati senza alcuno sforzo.

Amazon in occasione del Prime Day 2019, ha deciso di offrire ai suoi clienti Prime un'offerta imperdibile! Solo per oggi, per poche ore, potrete acquistare le Finish All in 1 Max ad un prezzo imperdibile.

Le pastiglie sono disponibili per tutti i clienti iscritti al servizio a 26,90€ con uno sconto del 33%.

Finish All in 1 Max al limone agisce con una straordinaria forza sgrassante, per una pulizia profonda e una brillantezza straordinaria grazie alla Tecnologia SalvaVetro.



Grazie a Powerball, la pastiglia è in grado di rimuovere anche i residui incrostati di cibo, donando una pulizia eccezionale ogni volta al primo lavaggio. Basta mettere direttamente la pastiglia dentro la lavastoviglie senza scartarla e si dissolverà completamente durante il lavaggio anche a basse temperature.

Pronti ad organizzare la prossima cenetta senza l'incubo dei piatti sporchi? Clicca qui per acquistare Finish All in 1 Max