Sei uno studente? Amazon Prime è gratis per 90 giorni e scontato fino alla laurea

Le spese universitarie sono tante e sono le prime che si provano ad affrontare da soli, iniziando a mettere il primo mattone per costruire la propria indipendenza e maturità. Dai testi previsti per gli esami fino ai materiali tecnici, ci si destreggia tra materiali usati a buon mercato e libri di seconda mano, oppure con gli acquisti online che spesso sono più vantaggiosi.

Spesso però i prezzi di spedizione scoraggiano molti acquisti, rimandando quell'ordine che resta sospeso nel carrello della nostra app per molto tempo. Amazon si propone con una novità, quella di un'offerta per studenti nel momento in cui si aderisce ad Amazon Prime, l'opzione agevolata per molti clienti Amazon che permette di ricevere i propri ordini gratuitamente e di fruire di numerosi servizi.

Tra questi, centinaia di E-book Kindle e tanti film e serie tv in streaming, e accesso a tante offerte per studenti; Amazon Prime Student sembra davvero venire incontro a esigenze diverse: quelle del dovere come lo studio e quelle del piacere, offrendo tanti titoli tra quelli più visti del momento.

Sì, ma il prezzo?

Vantaggioso, senza dubbio. Amazon Prime Student è gratuito per 90 giorni e dopo questo periodo si rinnova automaticamente a soli 18,00 euro l'anno. Attenzione ai più pigri, questa offerta è fino alla laurea e quindi per un massimo di 4 anni. Dunque? Sotto con lo studio.

Dove ci si iscrive?

Cliccate qui su Amazon Prime Student, per iscrivervi, la cancellazione è possibile in qualsiasi momento.